Décisions du conseil d’Île-de-France Mobilités – 2 juillet 2019

Plus d’une quarantaine de lignes de bus et de Noctilien renforcées pour améliorer les transports du quotidien

Île-de-France Mobilités poursuit son programme ambitieux de restructuration du réseau de bus francilien dans le but de constituer un réseau régional équilibré et de faciliter ses conditions de transports au quotidien. Lors de son dernier Conseil d’administration, Île-de-France Mobilités a voté l’amélioration et le renfort de plus d’une quarantaine de lignes de bus, de Noctilien et de tramway en Île-de-France. Ces mesures concernent également la création de réseaux de Transport À la Demande, voué à se développer fortement en Île-de-France, essentiellement en grande couronne.