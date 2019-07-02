Décisions du conseil d’Île-de-France Mobilités – 2 juillet 2019
Dates définitives pour l’ouverture des transports en commun une nuit par mois à partir du mois de septembre
A la suite des temps d’échanges réunissant les représentants du monde de la nuit, les élus, les opérateurs de transports, des Départements et la Ville de Paris, autour d’Île-de-France Mobilités, l’ensemble des acteurs ont défini le calendrier définitif de l’expérimentation de l’ouverture des transports en commun la nuit.
Un samedi par mois, vos transports seront ouverts toute la nuit. 6 lignes de métro, 3 lignes de tramway, 45 lignes de Bus renforcées.
NB : certaines dates des Nuits Festives ont été modifiées pour s'adapter à divers événements. Pour en savoir plus et pour consulter les plans, rendez-vous sur cette page : Les nuits seront festives un samedi par mois avec l’ouverture des transports la nuit !
Le service de descente à la demande étendu à 50 nouvelles lignes de bus du réseau d’Île-de-France Mobilités à partir du 1er juillet
A la suite des résultats positifs des tests du service de descente à la demande dans les bus qui étaient expérimentés ces derniers mois sur 11 lignes de bus de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, Île-de-France Mobilités décide d’étendre cette solution nouvelle et concrète qui permet d’améliorer le sentiment de sécurité des voyageurs, et notamment des femmes, qui utilisent les bus et qui rentrent tard le soir.
Plus d’une quarantaine de lignes de bus et de Noctilien renforcées pour améliorer les transports du quotidien
Île-de-France Mobilités poursuit son programme ambitieux de restructuration du réseau de bus francilien dans le but de constituer un réseau régional équilibré et de faciliter ses conditions de transports au quotidien. Lors de son dernier Conseil d’administration, Île-de-France Mobilités a voté l’amélioration et le renfort de plus d’une quarantaine de lignes de bus, de Noctilien et de tramway en Île-de-France. Ces mesures concernent également la création de réseaux de Transport À la Demande, voué à se développer fortement en Île-de-France, essentiellement en grande couronne.
En plus de renforts bus dans toute l'Île-de-France, 8 service de transport à la demande seront accessibles depuis l'application TAD IDFM dès septembre 2019.
Les premières rames du tramway T9 commencent leurs essais dynamiques
Actuellement en construction à La Rochelle,les rames débutent leur phase d’essais industriels avant d’être livrées progressivement à Île-de-France Mobilités dès cette fin d’année et pour une mise en exploitation commerciale fin 2020. Le Conseil d’Île-de-France Mobilités a confirmé le choix du groupe Keolis pour l’exploitation du futur Tramway T9.
Confort des voyageurs : la modernisation des gares se poursuit pour améliorer l’accès aux transports d’Île-de-France
Pour faciliter le quotidien des voyageurs franciliens,Île-de-France Mobilités poursuit ses investissements pour moderniser les gares,avec la création et l’extension de Parcs Relais à La Verrière et Herblay, la création d’une éco-station bus moderne à Persan-Beaumont et l’amélioration des aménagements en gares de Parly 2, Val de Fontenay et Verneuil-l’Étang.
Herblay, extension du parc relais plus de 130 places créées. Parly 2, aménagement de la gare routière. La Verrière, création d'un parc relais de 750 places. Persan-Beaumont création d'une éco-station bus moderne. Val de Marne, création d'un accès supplémentaire à la gare Verneuil-l'Etang, aménagement du pôle gare
