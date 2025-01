Argenteuil - Boucles de Seine

À partir du 6 mars 2023, la desserte du Lycée Evariste Galois et du Collège Colette évolue !

À partir du 6 mars 2023, pour assurer une meilleure desserte et mieux correspondre à l'organisation des cours des établissements Lycée Évariste Galois et Collège Colette, les horaires de vos lignes S2, S7, 502 et 503 évoluent.