A la rentrée prochaine, une nouvelle ligne desservira le Collège Stéphane Hessel à Saint Germain sur Morin !

Votre nouvelle ligne 4C desservira l’établissement pour les entrées de 8h35 et 9h30 ainsi que les sorties de 11h30, 12h30 (les mercredis uniquement), 16h20 et 17h20 (les lundis, mardis, jeudis et vendredi uniquement). Le temps de parcours sera d’environ 15 minutes.

Il s’agit d’une ligne régulière à vocation scolaire, soumise à la même tarification que les lignes régulières (carte ImagineR, Navigo, ticket à bord, etc.) et accessible à tous les usagers ayant un titre de transport valide. Cette ligne circulera uniquement en période scolaire.