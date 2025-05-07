Actualités similaires

A l’occasion de Mai à Vélo, Île-de-France Mobilités vous accompagne dans ce mois dédié à l’utilisation de ce mode de transport doux afin de fêter et d’adopter la pratique du vélo. Ainsi, sur le territoire de Meaux et Ourcq, Île-de-France Mobilités organise des stands de réparations de vélos à Meaux et à Ocquerre.

Retrouvez nos équipes au stade Ostermeyer à Ocquerre le mercredi 14 mai de 14h à 18h et à la place Henri IV à Meaux le mercredi 21 mai de 9h à 13h et de 14h à 18h.

L’ensemble des réparations proposé sur place est GRATUIT pour les voyageurs comme les révisions et les pièces d'usures (patin - câble de frein - chambre à air etc...).