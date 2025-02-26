Actualités similaires

Afin d'améliorer la régularité de vos lignes, des études de temps de parcours ont été réalisées sur plusieurs lignes du territoire de Meaux et Ourcq afin de s'adapter à votre quotidien et vous permettre de voyager en toute sérénité.
Les changements dès le lundi 3 mars 2025 :
- Pour les lignes régulières A, B, D, R, S, 19 : de nouveaux horaires ajustés pour une meilleure régularité sur l'ensemble de la journée.
- Pour les lignes scolaires ES, FS, MS, QS , 4C et 22 : des horaires modifiés pour améliorer la desserte des établissements scolaires.
- Pour la ligne G, le départ de 18h00 de Gare de Meaux est avancé de 10 min afin d'améliorer la correspondance avec le train P. Le départ de 17h56 des Hauts de Chantereine est également avancé de 10 min.
- Pour la ligne 777 : une desserte simplifiée dans le sens retour à partir de 11h49. En effet, les courses desserviront les arrêts Chauconin-Neufmontiers Eglise Saint Saturnin et Villeroy Centre avant à la dépose à Charny.