Avec l'application TROOV, retrouvez vos objets perdus devient beaucoup plus facile.

Cette plateforme digitale permet de référencer les objets trouvés et d'identifier facilement les correspondances entres objets perdus et trouvés. Cette solution ludique et rassurante disponible 24/7 pour les clients qui peuvent signaler leur objet, consulter le statut de leur requête et même organiser leur restitution.