Changement d'itinéraire sur la ligne 37

4 nouveaux arrêts seront desservis sur la ligne 37, sur la commune de Montmagny, afin de vous permettre notamment d’accéder à l’Université Sorbonne-Paris-Nord ainsi qu’au Centre Commercial Les Sablons.

L'arrêt "Gare d'Epinay-Villetaneuse" est renommé "Les Arcades", et les arrêts "Pont TLN" et "Chapelle Sainte-Thérèse" ne seront plus desservis, vous pourrez vous reporter aux arrêts "Gare d’Épinay-Villetaneuse" et "08 Mai 45".