Découvrez les coulisses de vos lignes de bus lors d’une visite guidée !

Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur.

Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence.

Nous vous donnons rendez-vous au :

Centre Opérationnel Bus de BAILLY-ROMAINVILLIERS

1 RUE SAINT JACQUES

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS

Accès BUS : ligne 34 arrêt Les Marmousets + 15 minutes de marche à pied

Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture.

Une navette sera mise à votre disposition en gare de Val d'Europe pour vous déposer au lieu de visite. Nous reviendrons vers vous pour les détails.

