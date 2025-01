Du nouveau sur le secteur du Mantois pour votre rentrée 2022 !

En journée, des améliorations sur vos lignes de bus qui desservent Buchelay/ Magnanville/Mantes-la-Ville.

· Ligne I : Mantes-la-Ville Gare Routière - Mantes-la-Ville Gare Routière

Nouveau, votre ligne intègre l’offre de la ligne J et circule le dimanche. Et du lundi au dimanche soir, le bus soirée prend le relais.

· Ligne M : Buchelay Béarn - Buchelay Béarn

Bénéficiez de plus de bus en heures de pointe du lundi au vendredi et le samedi après-midi.

- Du lundi au vendredi : de 17h00 à 19h15, un bus toutes les 12 minutes

- Le samedi : de 14h00 à 19h00, un bus toutes les 20 minutes.

· Ligne E : Mantes-la-Ville Camille Claudel - Mantes-la-Ville Gare Routière :

Nouveau terminus sur votre ligne, qui depuis l’arrêt Mantes-la-Ville St Etienne poursuit sa course jusqu’au lycée Camille Claudel de Mantes-la-Ville.

· Ligne K : Jouy-Mauvoisin Mairie - Buchelay René Renault - Limay Lycée Condorcet

Du lundi au dimanche, entre 9h15 et 16h16, votre ligne alterne son terminus entre Mantes-la-Ville Gare Routière et Limay Lycée Condorcet. Lorsque votre bus finit sa course à Mantes-la-Ville Gare Routière, une correspondance avec la ligne A est possible pour vous rendre ou revenir dans/depuis le centre-ville de Mantes-la-Jolie (arrêts Sangle/St Maclou).