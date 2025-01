Cet été, les horaires de vos lignes de Marne-la-Vallée évoluent avec les Jeux de Paris 2024

Pourquoi le réseau de bus est-il impacté par les Jeux de Paris 2024 ?

Durant les Jeux de Paris 2024, le grand nombre d’événements et d'épreuves sportives organisés, ainsi que tous leurs préparatifs, vont impacter la circulation des bus en Île-de-France. Certaines lignes du territoire de Marne-la-Vallée sont impactées par l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 (déviations, arrêts reportés ou non desservis) avant, pendant et après les Jeux de Paris 2024, comme :

Le montage et démontage des sites éphémères pour la mise en place des Navettes JO à partir du 22 juillet 2024 en gare de Bussy-St-Georges,

Le passage de la Flamme Olympique le 20 juillet 2024,

une offre adaptée sur certaines lignes du 15 juillet au 1er septembre

une offre adaptée sur certaines lignes du 02 au 15 septembre

Consultez les modifications de votre réseau de bus sur le territoire de Marne-la-Vallée :