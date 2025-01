Votre réseau innove pour vous aider à vous repérer en gare !

Le Gouvernail, une invention qui révolutionne votre orientation !

L’offre de transport est en effet multiple en arrivant sur Bussy-St-Georges. Ce pôle multimodal comprend une gare ferroviaire, une gare routière, des lignes de bus urbaines, des Zones d’activités, des établissements scolaires...

Alors, comment mieux s’y retrouver ? Comment gagner du temps et aller droit au but ?

Le Gouvernail vient à la rescousse des usagers perdus autour du pôle gare de Bussy-St-Georges ! Cette invention 100 % mécanique, écologique, low-tech et simple d’utilisation et révolutionne l’orientation des piétons.

Comment ça marche ?

Son principe est simple : ce mobilier à hauteur d’adulte dispose d’un cadran rotatif qui intègre un plan. Il indique et oriente vers les solutions de mobilité et points d’intérêts dans un rayon de 350 m. En tournant avec Le Gouvernail, vous placez la destination recherchée physiquement devant vous et l’itinéraire devient facile à mémoriser. Une richesse d’informations et une infaillibilité que les autres outils classiques ou numériques n’offrent pas.