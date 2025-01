L'offre de plusieurs lignes sur le territoire évolue !

Sur la ligne 7 - Gare de Plaisir Grignon <> Jouars-Pontchartrain Place Foch <> Gare de La Verrière

Une nouvelle connexion au train U et à la branche sud du train N en gare de La Verrière sur 16 courses.

Une desserte plus rapide de la zone d’emplois et de commerces de Maurepas.

Dès le 2 septembre, un meilleur cadencement avec un passage toutes les 15 à 20 minutes de 7h à 8h30 et de 16h30 à 20h du lundi au vendredi, ainsi que toutes les heures en heures de pointe et le samedi.

Sur la ligne 39 - Gare des Essarts-le-Roi <> La Queue-lez-Yvelines Lycée Jean Monnet

Vos lignes 19 et 39 fusionnent pour devenir une seule ligne 39. Les arrêts « Mairie », « Place des fêtes » et « Route du Perray » à Auffargis ne sont pas repris mais continuent d’être desservis par la ligne 8.

Une nouvelle connexion au train N en gare des Essarts-le-Roi depuis la gare de Montfort-l’Amaury - Méré en 45 min.

Sur la ligne Express 10 - Gare de Rambouillet Prairie <> Gare de Dourdan

Des bus plus fréquents et une meilleure connexion au train N en gare de Rambouillet et au RER C en gare de Dourdan depuis les communes de Longvilliers et Rochefort-en-Yvelines, du lundi au samedi.

Sur les TàD Houdan-Montfort et Rambouillet

Un service étendu jusqu’à 16h du lundi au vendredi et toujours jusqu’à 19h le samedi.

Sur le TàD Houdan-Montfort, un meilleur accès aux gares du train N grâce à la fusion des zones 3 et 4.

Sur le TàD Rambouillet, un élargissement de la zone ouest à Prunay-en-Yvelines, La Hauteville, Adainville et Condé-sur-Vesgre pour un meilleur accès aux points d’intérêt du territoire. L’arrêt Bergerie Nationale désormais accessible depuis tous les points d’intérêt y compris depuis la gare de Rambouillet.

Sur les TàD Pays de Limours et Vallée de Chevreuse

Une nouvelle offre disponible le samedi de 9h à 19h et en août avec la même amplitude horaires qu’actuellement.

3 nouveaux bus de nuit : N160, N161 et N162

Ces 3 lignes prennent le relais après le dernier train pour proposer un lien permanent entre les gares du territoire :

· Entre Plaisir et Paris Montparnasse de 1h à 4h30, avec la ligne N160

· Entre La Verrière et Paris Montparnasse de 1h30 à 5h, avec la ligne N161

· Entre Rambouillet et Paris Montparnasse de 1h à 4h30, avec la ligne N162