Semaine Européenne de la Mobilité 2024

Les équipes de votre territoire de Marne-la-Vallée viennent à votre rencontre, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au 22 septembre 2024, pour vous renseigner sur l’offre de transport de vos lignes de bus.

Nous vous donnons rendez-vous les :

Lundi 16/09 : Gare de Lagny-Thorigny de 16h30 à 19h

Mardi 17/09 : Gare de Bussy-Saint-Georges de 16h30 à 19h

Mercredi 18/09 : Gare de Val d'Europe de 16h à 19h

Jeudi 19/09 : Gare de Torcy de 16h30 à 19h

Vendredi 20/09 : Gare de Marne-la-Vallée Chessy de 16h à 19h

Nos équipes seront également ravies de répondre à vos interrogations ou demandes d’informations sur les titres de transport et services proposés sur le territoire de Marne-la-Vallée.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Pour en savoir plus et retrouver l’ensemble des infos trafic et actualités de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X (ex-Twitter) : @MLV_IDFM