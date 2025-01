Tramway T13 : de nouveaux itinéraires sur les lignes 5 et 57

Afin d’accompagner ces changements et répondre aux besoins de l’ensemble des voyageurs, la ligne 1 sera renforcée dès le 30 septembre prochain le matin entre 7h et 9h30 et le soir entre 16h30 et 19h, du lundi au vendredi.

Découvrez la nouvelle fiche horaire de votre ligne ci-dessous.