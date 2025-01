Vos lignes régulières et scolaires de Meaux et Ourcq s'adaptent !

Vos lignes évoluent à la rentrée avec l'arrivée de vos nouvelles lignes R et S et de vos nouveaux TàD Ourcq Ouest et Ourcq Est :

Voir la fiche horaire de la ligne R pour la période été et weekend

Voir la fiche horaire de la ligne S

Voir le dépliant concernant les nouveaux TàD

Votre nouvelle ligne 10 fonctionnera uniquement en période scolaire.

Elle reprend la desserte existante du Lycée Gué à Tresmes depuis/vers Meaux et depuis/vers May-en-Multien (ancienne ligne 65), depuis/vers Trocy-en-Multien / Le Plessis-Placy / Etrepilly ( ancienne ligne 11).

Le départ 8h10 direct Lycée Gué à Tresmes de votre ancienne ligne 47 est intégré à votre ligne 10.

Voir la fiche horaire de la ligne 10

Votre nouvelle ligne 22 est modifiée : la desserte de May-en-Multien est reprise par la ligne S et celle de Congis-sur-Thérouanne est reprise par la ligne R.

Voir la fiche horaire de la ligne 22

Votre ligne 23 dessert un nouvel arrêt sur la commune d’Isles-lès-Meldeuses « la Briquetterie » sur la D17 au niveau camping.

Voir la fiche horaire de la ligne 23

Votre nouvelle ligne 40 est simplifiée et dessert uniquement les communes de May-en-Multien et Ocquerre (arrêt "Route d'Ocquerre") en direction du collège de Lizy.

La desserte d'Échampeu est transférée sur la ligne 41.

La desserte du collège de Lizy au départ de la commune Plessis-Placy est assurée par la ligne 46.

Voir la fiche horaire de la ligne 40

Votre nouvelle ligne 41 est désormais dédiée à la desserte du collège de Lizy.

En complément, les communes de Vendrest, Cocherel, Jaignes, Tancrou et Ocquerre (La Trousse) seront desservies par le TàD Ourcq Est du lundi au samedi.

La commune de Mary-sur-Marne (arrêt "Maladrerie") sera desservie par la ligne R du lundi au dimanche.

La correspondance est améliorée avec la ligne 61 en gare de Lizy-sur-Ourcq.

Voir la fiche horaire de la ligne 41

Votre nouvelle ligne 42 fonctionnera uniquement en période scolaire du lundi au vendredi.

La correspondance est améliorée avec la ligne 61 en gare de Lizy-sur-Ourcq.

En complément, les communes de Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs, Vendrest, Ocquerre ( arrêt "Mairie") seront desservies par le TàD Ourcq Est du lundi au samedi.

Voir la fiche horaire de la ligne 42

Votre nouvelle ligne 46 est simplifiée avec des itinéraires identiques à l'aller et au retour pour desservir le collège de Lizy.

En complément, les communes de Vincy-Manoeuvre, Le Plessis-Placy et Puisieux seront desservies par le TàD Ourcq Ouest.

Voir la fiche horaire de la ligne 46

L'itinéraire de votre ligne 50 est inchangé et les temps de parcours sont ajustés.

Voir la fiche horaire de la ligne 50

Votre nouvelle ligne 52 est modifiée : le terminus de la ligne pour le départ de 18h (lundi-jeudi) est Cocherel Centre.

Les temps de parcours sont ajustés.

En complément, les communes de Cocherel, Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs, Coulomb-en-Valois seront desservies par le TàD Ourcq Est.

Voir la fiche horaire de la ligne 52

Votre nouvelle ligne 53 est modifiée : le terminus de la ligne pour le départ de 18h (lundi-jeudi) est Mairie de Lizy.

En complément, les communes de Ocquerre, Vendrest, Coulombs-en-Valois et Lizy-sur-Ourcq seront desservies par le TàD Ourcq Est.

Voir la fiche horaire de la ligne 53

Votre nouvelle ligne 54 est modifiée : le départ de 8h25 Collège de Crouy en direction du Collège de Lizy n'est plus assuré et les temps de parcours sont revus.

Voir la fiche horaire de la ligne 54

Votre nouvelle ligne 54 bis est modifiée, le départ de 16h26 arrêt 'Poste" de May-en-Multien en direction du Collège de Crouy n'est plus assuré et les temps de parcours sont revus.

Voir la fiche horaire de la ligne 54Bis

L'itinéraire de ligne 61 estinchangé et les temps de parcours sont ajustés.

Voir la fiche horaire de la ligne 61

Votre ancienne ligne 61Bis est remplacée par votre TàD Ourcq Est.

La correspondance avec le train P sera assurée en gare de Lizy-sur-Ourcq (La gare de Changis n’est pas desservie par le TàD)

Voir le dépliant concernant le nouveau TàD