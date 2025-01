Votre réseau évolue dès le 24 juillet !

Ligne 31, un itinéraire plus rapide et sur une voie dédiée.

1. Un accès plus direct et plus rapide au centre commercial Carré Sénart en 10 min depuis la gare de Savigny Nandy, grâce à la création d’une voie dédiée.

2. Une desserte plus fine de Savigny-le-Temple avec la création de 4 nouveaux arrêts:

8 mai 1945 (arrêt du Citalien)

Miroir d’eau (nouvel arrêt)

Le Parc

Les Lycées

3. Report des anciens arrêts de la ligne 31 sur les lignes 32 et 33