Autopartage : Communauto rejoint l'appli Île-de-France Mobilités

Communauto, vous connaissez ?

C'est un service de location de voitures et d'utilitaires en autopartage et en libre-service, à Paris et dans plusieurs communes de petite couronne.

Avec Communauto, une flotte de véhicules vous attend en bas de chez vous pour une heure, un jour ou même pour toutes vos vacances, comme vous voulez ! Vous payez au temps passé, aux kilomètres parcourus et l'essence est incluse...

Et vous avez même la possibilité de réserver jusqu'à un mois à l'avance et d'annuler jusqu'à 2 heures avant le départ.