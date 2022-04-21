Autopartage : Communauto rejoint l'appli Île-de-France Mobilités
Communauto, vous connaissez ?
C'est un service de location de voitures et d'utilitaires en autopartage et en libre-service, à Paris et dans plusieurs communes de petite couronne.
Avec Communauto, une flotte de véhicules vous attend en bas de chez vous pour une heure, un jour ou même pour toutes vos vacances, comme vous voulez ! Vous payez au temps passé, aux kilomètres parcourus et l'essence est incluse...
Et vous avez même la possibilité de réserver jusqu'à un mois à l'avance et d'annuler jusqu'à 2 heures avant le départ.
Un passe Navigo et en voiture !
Après les Vélib' en février, c'est désormais le service de Communauto qui intègre les services d'Île-de-France Mobilités ! Dès aujourd'hui pour les possesseurs de téléphones fonctionnant sous Android, et dans quelques semaines pour les téléphones qui utilisent le système iOS.
Concrètement cela veut dire que dès aujourd'hui vous avez la possibilité de trouver et réserver une voiture ou un utilitaire directement depuis votre l'appli d'Île-de-France Mobilités (mais aussi depuis le site Internet), simplement avec vos identifiants Île-de-France Mobilités Connect.
Quant à la clé pour déverrouiller la voiture, c'est votre passe Navigo !
Communauto arrive dans l'appli Île-de-France Mobilités : mode d'emploi
Vous souhaitez louer une voiture sur une courte période ? Avec Communauto, réservez facilement un véhicule depuis l'appli Île-de-France Mobilités et déverrouillez-la avec votre passe Navigo !
1. Consultez sur la carte les voitures disponibles à proximité depuis l'appli Île-de-France Mobilités
2. Réservez votre voiture et la durée de location désirée
3. Déverrouillez simplement le véhicule grâce à votre passe Navigo
4. Gérez vos réservations depuis l'appli Île-de-France Mobilités
Autopartage, covoiturage, parking-relais, billet à 4 €*, vélo : Île-de-France Mobilités facilite toutes vos mobilités
Crise pétrolière, défis environnementaux : on a tous une bonne raison de vouloir moins prendre notre voiture personnelle pour nos déplacements en Île-de-France. Et c'est pour vous accompagner dans cette démarche qu'Île-de-France Mobilités développe jour après jour une offre enrichie qui vient compléter le réseau de transports en commun.
- Des parcs-relais offerts aux abonnés Navigo, pour laisser votre voiture à la gare et effectuer l'essentiel de votre trajet en train, en RER
- Une offre de covoiturage intégrée à votre compte Île-de-France Mobilités pour mutualiser les dépenses de carburant, trouver des trajets complémentaires aux transports en commun
- Depuis 2 ans, la location longue durée de vélos électriques avec Véligo Location, des parkings vélo qui se multiplient dans vos gares, et l'accès direct dans l'appli Île-de-France Mobilités à la flotte de vélos Vélib'
- Depuis le 1er mars 2022, le plafonnement des billets origine / destination à 4€*, pour faciliter l'accès de chacun au train, au RER et au métro, même pour un trajet d'un bout à l'autre de l'Île-de-France !
- Et enfin, c'était tout l'objet de cette actu, l'intégration aujourd'hui de l'offre d'autopartage de Communauto directement dans l'appli Île-de-France Mobilités, en complément d'autres services labellisés, pour vous faciliter l'accès ponctuel à des voitures et utilitaires
* Tarif valable pour tout billet origine-destination vendu au carnet. Le tarif à l’unité est 5€. Les billets origine-destination au départ ou à destination de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ne sont pas soumis à ces tarifs