Nouvelle campagne : Encourager les sorties culturelles des Franciliens
Une campagne mixant les codes d’Île-de-France Mobilités et du monde du spectacle
Quoi de plus simple pour se rendre à un concert, une pièce de théâtre ou dans un cabaret que de prendre les transports en commun ? C’est à cette question que la nouvelle campagne de communication donne des réponses en s’appuyant sur trois visuels mélangeant les univers visuels des transports franciliens et du monde du spectacle :
Affiche de la campagne : 158 concerts par jour et 302 stations de métro, ça fait 460 bonnes raisons de sortir ce soir.
Cette campagne de communication sera déployée dès le 24 février sur les réseaux sociaux, en affichage et sur les écrans FNAC au niveau des billetteries. Les bannières renverront vers la page d’accueil du site Vianavigo (pour le calcul de son itinéraire afin de rejoindre la salle de spectacle). Les principaux sites de billetteries soutiendront également l’initiative en mettant à disposition de la visibilité sur leur site, dans le cadre d’un partenariat : TickeTac, Ticketnet et BilletReduc (Fnacspectacles).
L’objectif de cette première campagne est de sensibiliser les Franciliens, dès la réservation de leurs sorties, à planifier leur venue et les inciter à venir en transports en commun.
En outre, différentes mesures sont mises en place par Île-de-France Mobilités afin d’encourager les Franciliens à sortir et ainsi à également apporter un soutien permanent à la culture en Île-de-France :