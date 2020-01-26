Nouvelle campagne : Encourager les sorties culturelles des Franciliens

Cette campagne de communication sera déployée dès le 24 février sur les réseaux sociaux, en affichage et sur les écrans FNAC au niveau des billetteries. Les bannières renverront vers la page d’accueil du site Vianavigo (pour le calcul de son itinéraire afin de rejoindre la salle de spectacle). Les principaux sites de billetteries soutiendront également l’initiative en mettant à disposition de la visibilité sur leur site, dans le cadre d’un partenariat : TickeTac, Ticketnet et BilletReduc (Fnacspectacles).

L’objectif de cette première campagne est de sensibiliser les Franciliens, dès la réservation de leurs sorties, à planifier leur venue et les inciter à venir en transports en commun.

En outre, différentes mesures sont mises en place par Île-de-France Mobilités afin d’encourager les Franciliens à sortir et ainsi à également apporter un soutien permanent à la culture en Île-de-France :