Le RER A se dote d’un Centre de Commandement Unique

Les chiffres clés du RER A

• Jusqu’à 1.3 million de voyages chaque jour

• 5 branches desservies (Cergy-le-Haut, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Boissy – Saint-Léger et Marne-la-Vallée – Chessy.

• 7 départements et 41 communes traversés

• 46 gares

• Plus de 108 km de voie

• 635 départs de train chaque jour

• 2 500 personnes travaillent sur le RER A (conducteurs, agents de régulation, agents de gare…)

• Nouvelle offre mise en place sur le RER A et la ligne L / Branche de Cergy depuis le service annuel 2018 :

– 90% de ponctualité en 2018, soit 3,7 points de plus qu’en 2017 ;

– 80% sur la branche de Cergy, soit 9,3 points de plus qu’en 2017.

Plus d’informations sur le RER A :