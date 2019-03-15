Le RER A se dote d’un Centre de Commandement Unique
Opérationnel depuis le 2 mars,ce Centre impulsé par Île-de-France Mobilités permet de mieux rapprocher la RATP et SNCF, co-exploitants du RER A, en vue d’une amélioration de l’exploitation de la ligne et de l’information des voyageurs.
Ce CCU permettra concrètement decentraliser la gestion du plan de transport, du mouvement des trains ou encore de l’information voyageurs, jusqu’à présent réalisée dans des lieux distincts par SNCF (depuis Saint-Lazare) et la RATP (depuis Vincennes), et selon leurs zones d’exploitation respectives. Fonctionnant 24h sur 24, 7j sur 7,il améliorera les temps de coordination et de réaction des 2 opérateurs en cas d’incident, au bénéfice d’une fiabilité de l’offre et d’une information des voyageurs plus qualitative.Autant d’objectifs qui concourront àune meilleure ponctualité du RER A, établie à 90% en 2018, après une hausse de presque 4 points en un an (depuis 2017). Cette amélioration de l’exploitation et de l’information de voyageurs, devrait notamment bénéficier aux branches de Poissy et de Cergy du RER A ainsi qu’à la branche de Cergy de la ligne L qui empruntent les mêmes infrastructures.
Améliorer l’information des voyageur et l’exploitation du RER A et de la ligne L sur sa branche Paris Saint Lazare – Cergy
Pour y parvenir, 4 agents SNCF Mobilités et SNCF Réseau en charge de la circulation, de l’exploitation et d’une partie de l’information voyageurs ont rejoint depuis le samedi 2 mars les 16 agents RATP déjà présents à Vincennes. Ce dispositif sera complété après l’été, lorsque l’ensemble des éléments de signalisation de la branche de Cergy auront été raccordés au centre de commandement de Vincennes. Cette dernière étape, programmée fin août 2019, permettra de compléter la chaîne de commande du CCU et de parachever le processus d’unification de la ligne. L’intégration d’une commande des installations de Cergy contrôlée à distance à plus de 40km depuis Vincennes constitue une nouveauté technique inédite en Île-de-France, permettant au RER A de disposer d’un CCU encore plus intégré que celui qui existe déjà sur la ligne B à Denfert-Rochereau depuis 2015.
Une ligne modernisée
De grandes évolutions ont déjà été mises en place dans le cadre de la modernisation du RER A :
- 140 rames neuves à 2 niveaux ont été déployées;
- La rénovation des 43 MI2N sera opérée en 2019 pour améliorer le confort des voyageurs
- Le renouvellement des voies se poursuit (30 km de voies sont renouvelés chaque année)
- Le système de pilotage automatique, actuellement effectif entre Nanterre-Préfecture, Val-de-Fontenay et Fontenay-sous-Bois, va être étendu jusqu’à Noisy Champs
- Des brigade de cyno-détection supplémentaires ont été déployées pour accélérer la gestion des colis suspects
Les chiffres clés du RER A
• Jusqu’à 1.3 million de voyages chaque jour
• 5 branches desservies (Cergy-le-Haut, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Boissy – Saint-Léger et Marne-la-Vallée – Chessy.
• 7 départements et 41 communes traversés
• 46 gares
• Plus de 108 km de voie
• 635 départs de train chaque jour
• 2 500 personnes travaillent sur le RER A (conducteurs, agents de régulation, agents de gare…)
• Nouvelle offre mise en place sur le RER A et la ligne L / Branche de Cergy depuis le service annuel 2018 :
– 90% de ponctualité en 2018, soit 3,7 points de plus qu’en 2017 ;
– 80% sur la branche de Cergy, soit 9,3 points de plus qu’en 2017.
