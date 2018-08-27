Travaux d’été RER A : la ligne se modernise

2018 marque une étape importante dans les travaux d’été du RER A : à partir de 2019 et jusqu’en 2021, les travaux ne nécessiteront plus une fermeture totale de la ligne. Ces travaux s’effectueront lors d’interruptions partielles du trafic programmées en soirée et le week-end.

Pour rappel, plus de 1000 agents ont été déployés sur le terrain pour informer et orienter les voyageurs lors de la fermeture estivale de cette année. Afin de réduire au maximum l’impact de ces travaux sur les voyageurs, 8 lignes et métro, 5 lignes de bus et 2 lignes de tramway ont été renforcés. Enfin, une navette entre Charles de Gaulle – Etoile et La Défense a également été mise en place.

Vous pouvez visiter le site de la RATP pour en apprendre plus sur les travaux d’été du RER A.