Travaux d’été RER A : la ligne se modernise
Des travaux pour une ligne plus performante
Au total, ce sont plus de 2,2km de voies qui ont été renouvelés cette année. 4 nouveaux aiguillages ont par ailleurs été posés et 2 ont été remplacés. Sur le chantier, ce sont 400 personnes qui se sont relayées 7j/7 et 24h/24. Cette mobilisation est nécessaire afin de renforcer la performance du RER A.
En effet, le renouvellement des voies et du ballast permettent de garantir une meilleure fiabilité, une disponibilité optimale des infrastructures et plus de sécurité sur une ligne comptant 308 millions de voyageurs par an, ce qui en fait la plus empruntée d’Europe.
2018 marque une étape importante dans les travaux d’été du RER A : à partir de 2019 et jusqu’en 2021, les travaux ne nécessiteront plus une fermeture totale de la ligne. Ces travaux s’effectueront lors d’interruptions partielles du trafic programmées en soirée et le week-end.
Pour rappel, plus de 1000 agents ont été déployés sur le terrain pour informer et orienter les voyageurs lors de la fermeture estivale de cette année. Afin de réduire au maximum l’impact de ces travaux sur les voyageurs, 8 lignes et métro, 5 lignes de bus et 2 lignes de tramway ont été renforcés. Enfin, une navette entre Charles de Gaulle – Etoile et La Défense a également été mise en place.
Vous pouvez visiter le site de la RATP pour en apprendre plus sur les travaux d’été du RER A.
Une ligne modernisée
Ces travaux estivaux ne représentent qu’une partie des nombreux investissements réalisés par Île-de-France Mobilités pour fiabiliser et moderniser le RER A. Depuis 2017, plusieurs évolutions ont permis de faire face à l’augmentation de 20% du nombre de voyageurs en 10 ans sur cette ligne.
Infographie : île-de-France mobilités, SNCF, RATP investissement pour fiabiliser le train A. Décembre 2017, mise en place d'une nouvelle offre. 2018, mises en service du pilotage automatique des trains. Décembre 2018, mise en service d'un commandement unifié SNCF-RATP
Deux grandes évolutions ont déjà été mises en place dans le cadre de la modernisation de la ligne :
- la mise en service des rames à deux niveaux, pour plus de capacité et de confort
- le déploiement du pilotage automatique sur le tronçon central de la ligne, pour améliorer la rapidité et la fiabilité.
Des travaux importants sont encore prévus comme la mise en service d’un commandement unifié SNCF-RATP et l’aménagement de points de retournement des trains favoriser la fluidité du trafic sur la ligne.
De plus, la rénovation des 43 rames MI2N débutera en 2020 pour se terminer l’année suivante, afin d’uniformiser le niveau de confort de la ligne.
Pour en savoir plus sur les investissements réalisés par Île-de-France Mobilités, rendez-vous ici.