RER NG : les premiers essais commencent sur les lignes E et D
Une rame de RER NG en essai
Récapitulatif du déploiement du nouveau RER des lignes E et D
De premiers essais de nuit sur la ligne E dès le mois de février
La nuit du 18 au 19 février, le RER NG commencera les premiers essais à quai sur la ligne E. Des premiers essais qui se dérouleront sur cinq quais de la gare de l'Est pour commencer, et qui dureront jusqu'en octobre 2023. Les essais à quais permettent notamment de vérifier :
- Le bon fonctionnement des caméras
- Le bon fonctionnement des combles lacunes pour les PMR (personnes à mobilité réduite)
- L'ouverture du bon côté des portes vers les quais et non les voies
- Le bon positionnement des pancartes d'arrêt
Les essais de jour démarreront au printemps 2023 sur la ligne D
Au printemps 2023, c'est au tour de la ligne D d’accueillir les premières rames de RER NG pour des essais d'intégration et la formation du personnel, cette fois-ci, de jour. Ces essais dureront neuf mois pendant lesquels, des rames circulerontsur le tronçon Paris <> Combes-la-Ville.
Ces rames de RER NG circuleront en conditions réelles sans passager à bord au milieu des rames actuelles. Pour éviter que des voyageurs montent dans les trains, des stickers apposés sur les vitres et des messages sonores seront mis en place pour information !
Combien de RER NG sur le réseau d'Île-de-France Mobilités ?
Au total, ce sont 255 rames de RER NG qui vont être commandées pour équiper les lignes de RER E et D. Les rames se divisent en deux catégories :
- 130 rames longues de 7 voitures, pour la ligne D qui sera également équipée, à terme, de 18 rames de Regio 2N.
- et 125 rames plus courtes (avec 6 voitures) prévues pour la ligne E
Les voyageurs des lignes E pourront embarquer pour la première fois à bord d’une rame en octobre 2023 (sous réserve de l'acceptation des autorités compétentes), après une période de tests et d’approbations, indispensable à la sécurité de tous. Pour la D, la première circulation commerciale se fera fin du premier semestre 2024.
Dernière ligne droite pour le RER NG : on vous dit tout !
Février 2023 : les essais de nuit commencent sur le RER E. Mai 2023 : premiers essais en journée sans passagers à bord sur le RER D. Octobre 2023 : mise en service progressive pour les voyageurs sur le RER E. 2e trimestre 2024 : les premiers RER NG arrivent pour les voyageurs sur le RER D. Objectif : 255 rames équiperont les lignes RER E et RER D.
Le RER NG, l’incarnation de l’avenir du transport voulu par Île-de-France Mobilités
Le RER NG, avec le Francilien, le Regio 2N et le MI20, incarnent l’effort de modernisation et la politique ambitieuse menée par Île-de-France Mobilités pour faire évoluer son réseau vers plus de confort, de régularité et d’accessibilité.
Les RER NG (pour Nouvelle Génération) sont conçus dans le respect total des dernières réglementations européennes en matière d’accessibilité. Ils ont également été pensés pour fournir un confort augmenté à tous les voyageurs (lumière led naturelle pour lire ou travailler, 300 ports USB dans le train pour charger vos appareils, différentes configurations pour les différentes longueurs de trajet, du chauffage au sol et une climatisation en été).