RER NG : les premiers essais commencent sur les lignes E et D

Récapitulatif du déploiement du nouveau RER des lignes E et D

De premiers essais de nuit sur la ligne E dès le mois de février

La nuit du 18 au 19 février, le RER NG commencera les premiers essais à quai sur la ligne E. Des premiers essais qui se dérouleront sur cinq quais de la gare de l'Est pour commencer, et qui dureront jusqu'en octobre 2023. Les essais à quais permettent notamment de vérifier :

Le bon fonctionnement des caméras

Le bon fonctionnement des combles lacunes pour les PMR (personnes à mobilité réduite)

L'ouverture du bon côté des portes vers les quais et non les voies

Le bon positionnement des pancartes d'arrêt

Les essais de jour démarreront au printemps 2023 sur la ligne D

Au printemps 2023, c'est au tour de la ligne D d’accueillir les premières rames de RER NG pour des essais d'intégration et la formation du personnel, cette fois-ci, de jour. Ces essais dureront neuf mois pendant lesquels, des rames circulerontsur le tronçon Paris <> Combes-la-Ville.

Ces rames de RER NG circuleront en conditions réelles sans passager à bord au milieu des rames actuelles. Pour éviter que des voyageurs montent dans les trains, des stickers apposés sur les vitres et des messages sonores seront mis en place pour information !