L'agenda du RER NG

Entre la date de lancement de la commande au constructeur et l'accueil des voyageurs, un train connaît de nombreuses étapes qui pavent le parcours de sa mise en service. Construction, rénovation, tests, premiers essais, suivez avec nous les dernières étapes avant la mise en service du RER NG !

Projet lancé en avril 2015 avec un investissement total d'Île-de-France Mobilités qui atteindra les 5 milliards d'euros pour l'achat progressif de 255 rames, le RER NG est un train électrique ferré à deux niveaux qui circulera sur les lignes de RER D à la rentrée 2023 et E au deuxième trimestre 2024.