L'agenda du RER NG
Publié le
De la commande à l'accueil des premiers voyageurs, le parcours d'un train est rythmé par de grandes étapes. Découvrez les dernières étapes avant la mise en service du RER NG !
Entre la date de lancement de la commande au constructeur et l'accueil des voyageurs, un train connaît de nombreuses étapes qui pavent le parcours de sa mise en service. Construction, rénovation, tests, premiers essais, suivez avec nous les dernières étapes avant la mise en service du RER NG !
Projet lancé en avril 2015 avec un investissement total d'Île-de-France Mobilités qui atteindra les 5 milliards d'euros pour l'achat progressif de 255 rames, le RER NG est un train électrique ferré à deux niveaux qui circulera sur les lignes de RER D à la rentrée 2023 et E au deuxième trimestre 2024.
Février 2023 : les premiers essais à quai sur la ligne E
Après une longue série d'essais techniques, le RER NG entame ses premiers essais à quai de nuit en février 2023 sur le RER E. Des tests qui seront réalisés sur cinq quais de la gare de Paris Est. Ces essais dureront 8 mois et se termineront donc à la rentrée 2023. Ils permettent notamment de vérifier le fonctionnement technique des caméras, des combles lacunes pour l'accès des véhicules aux personnes en fauteuil roulant* ou encore le bon positionnement des pancartes d'arrêts qui indiquent au conducteur où arrêter le nez de son véhicule.
*les combles lacunes sont des aménagements installés entre le marchepied d'une rame et le quai pour combler l'espace de vide qui peut exister et permettre la montée des personnes en fauteuil roulant.
Mai 2023 : début des essais de jour sur le RER D
Le mois de mai signe le début des essais de jour (sans voyageurs à bord) en conditions réelles sur le RER D. Des essais d'intégration et de formation du personnel qui dureront 9 mois jusqu'à l'hiver 2024 et se dérouleront sur le tronçon Paris <> Combs-la-Ville.
Rentrée 2023 : les voyageurs de la ligne E montent à bord des premiers RER NG
Les essais terminés, il est temps pour les voyageurs de la ligne E d'emprunter les premières rames du RER NG, dont le déploiement débute à la rentrée 2023 ! Ce sont 125 rames courtes (de 6 voitures) qui sont prévues au total sur la ligne.
Décembre 2024 : le RER NG arrive sur la ligne D
Les toutes premières rames du RER NG arrivent sur la ligne D. Au total, ce sont 130 rames de 7 voitures qui équiperont la ligne D en plus de 18 rames de Région 2N.
Déploiement complet pour votre RER NG !
Au total, ce sont 255 rames de RER NG qui équiperont les lignes de RER E et D !