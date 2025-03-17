Une campagne de dédommagement est mise en place par Île-de-France Mobilités du 18 mars au 15 avril 2025 (inclus). Cette campagne concerne la ponctualité en 2024 de certains axes du RER B, RER C et la ligne de tram-train T12.

Étapes pour faire une demande de remboursement

Accédez à l'espace dédommagement : rendez-vous sur l’espace dédommagement pour les clients Navigo. Sélectionnez l’opération qui vous concerne : choisissez l’axe de RER ou de tram-train que vous empruntez habituellement. Vérifiez les conditions d’éligibilité : assurez-vous que votre situation répond à tous les critères décrits. Confirmez votre choix : si vous êtes éligible, cliquez sur le bouton « Faire une demande » situé en bas de la page de l’opération. Identifiez-vous : connectez-vous via votre compte Île-de-France Mobilités Connect. Si vous n’avez pas de compte, vous devrez en créer un.

Conditions importantes

Seuls les clients majeurs ou mineurs émancipés peuvent faire une demande. Pour les mineurs, un responsable légal doit effectuer la demande.

Cette campagne ne traite pas les demandes spécifiques et personnelles, telles que le remboursement du forfait par les départements (imagine R, Senior), les tickets démagnétisés, ou toute autre demande nécessitant un traitement individuel.

Aucune demande ne sera traitée en guichet ou via les services clients RATP et Transilien SNCF.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion à votre compte Île-de-France Mobilités Connect, consultez la page FAQ Île-de-France Mobilités Connect pour obtenir de l’aide.