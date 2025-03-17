J’ai des problèmes pour faire ma demande de remboursement
J’ai des soucis avec mon compte Île-de-France Mobilités Connect
Vous avez perdu votre identifiant ou votre mot de passe ? Vous n’arrivez pas à vous créer de compte ? Vous rencontrez des problèmes techniques ? Rendez-vous sur la rubrique Aide Île-de-France Mobilités Connect
Je n’arrive pas à finaliser une demande de remboursement
Le système vous indique que vous n’êtes pas éligible pendant votre demande de remboursement ? Rendez-vous dans la rubrique "J’ai fait ma demande mais le système m‘indique que je ne suis pas éligible".
J’ai le logo « merci de patienter » qui tourne indéfiniment quand je sélectionne le compte pour mon remboursement
Ce problème survient lorsque l’adresse récupérée ne contient pas le code INSEE de votre commune ou qu’une incohérence existe entre la commune et le code INSEE renseigné.
Comment le corriger ?
Rendez-vous dans votre espace personnel, rubrique « Mes informations personnelles », pour modifier le code INSEE de votre adresse.
Si le problème persiste, effectuez une réclamation via ce formulaire en précisant que le logo tourne indéfiniment.
J’utilise un passe Découverte
Il faut sélectionner le parcours « forfait sur passe Découverte » et indiquer votre numéro de passe Découverte. Ce numéro à 10 chiffres est inscrit à côté de la puce électronique, sans la lettre.
Vous rencontrez des difficultés au moment de réaliser votre demande ? Il y a un problème technique ?
Ecrivez-nous en cliquant sur le bouton ci-dessous ou appelez-nous au 09 70 82 82 83, du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 20h00.