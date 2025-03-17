Ce problème survient lorsque l’adresse récupérée ne contient pas le code INSEE de votre commune ou qu’une incohérence existe entre la commune et le code INSEE renseigné.

Comment le corriger ?

Rendez-vous dans votre espace personnel, rubrique « Mes informations personnelles », pour modifier le code INSEE de votre adresse.

Si le problème persiste, effectuez une réclamation via ce formulaire en précisant que le logo tourne indéfiniment.