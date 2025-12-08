Le remboursement sera versé au payeur du forfait imagine R détenu par l’utilisateur.

Tous les remboursements s’effectuent par virement sur le compte bancaire connu ou renseigné dans le parcours de demande en ligne.

Si vous avez déjà enregistré un RIB pour des prélèvements automatiques, c’est sur ce compte que sera effectué le virement. Vérifiez que vous avez enregistré le bon RIB sur votre compte en ligne pour éviter d’allonger le délai de remboursement, sinon vous pouvez effectuer cette opération sur votre espace personnel.

Si vous avez payé votre forfait par Carte Bancaire ou en espèces vous pourrez renseigner vos coordonnées bancaires dans le parcours de demande de remboursement.