Opération de remboursement - détenteurs de carte Scol'R Junior
Pour faciliter la mobilité des enfants abonnés à Scol'R en grande couronne, Île-de-France Mobilités propose le remboursement à 100% du forfait imagine R Junior. Ce remboursement est uniquement proposé aux utilisateurs détenteurs d’une carte Scol’R Junior sur l’année scolaire 2025-2026.
1. Quelles sont les conditions d’éligibilité de cette opération de remboursement ?
Pour bénéficier du remboursement du forfait imagine R valable sur l’année scolaire 2025-2026, l’utilisateur doit :
- Être titulaire d’une carte Scol’R Junior valable pour l’année scolaire 2025-2026
- Et être titulaire d’un forfait imagine R Junior valable pour l’année scolaire 2025-2026
- Avoir moins de 11 ans au 31 décembre 2025
- Attention, aucune demande hors de ces critères ne sera acceptée
2. Comment puis-je déposer une demande de remboursement ?
La demande de remboursement est à déposer par le payeur du forfait, qui est considéré être le responsable légal de l’utilisateur. Il n'est pas demandé à l’utilisateur mineur de créer un compte pour obtenir un remboursement destiné au payeur.
Si l’utilisateur répond aux conditions d’éligibilité présentées dans la Question 1, le payeur devra :
- Se rendre sur la page dédiée à l'opération et cliquer sur le bouton "Déposer une demande", en bas de la page
- S’identifier ou se créer un compte Île-de-France Mobilités Connect : cela est nécessaire pour retrouver les achats que vous avez effectués et calculer la somme qui vous sera remboursée. Si vous rencontrez un problème lors de la connexion à votre compte Île-de-France Mobilités Connect, rendez-vous sur la page FAQ Île-de-France Mobilités Connect
- Déposer dans le parcours de demande en ligne une copie Recto/Verso de la carte Scol’R Junior de l’utilisateur (en un seul document)
Assurez-vous que les pièces justificatives soient complètes, lisibles, non altérées et qu’elles comportent bien le nom de l’utilisateur.
Les demandes de remboursement se font exclusivement en ligne : aucune demande ne pourra être traitée aux guichets par les services clients RATP ou SNCF, ni par téléphone par l’Agence Navigo.
Un seul remboursement par utilisateur pourra être accordé.
3. Quand puis-je déposer une demande ?
Vous avez jusqu'au 30 avril 2026 pour vousrendre sur la page dédiée à l'opération et cliquer sur le bouton "Déposer une demande".
4. Quel montant me sera remboursé ?
Pour un utilisateur titulaire d’une carte Scol’R Junior pour l’année scolaire 2025-2026 et d’un forfait imagine R Junior valable sur cette même période, le montant remboursé sera de 24,80€.
5. Comment vais-je recevoir mon remboursement ?
Le remboursement sera versé au payeur du forfait imagine R détenu par l’utilisateur.
Tous les remboursements s’effectuent par virement sur le compte bancaire connu ou renseigné dans le parcours de demande en ligne.
Si vous avez déjà enregistré un RIB pour des prélèvements automatiques, c’est sur ce compte que sera effectué le virement. Vérifiez que vous avez enregistré le bon RIB sur votre compte en ligne pour éviter d’allonger le délai de remboursement, sinon vous pouvez effectuer cette opération sur votre espace personnel.
Si vous avez payé votre forfait par Carte Bancaire ou en espèces vous pourrez renseigner vos coordonnées bancaires dans le parcours de demande de remboursement.
6. Quand serai-je remboursé(e) ?
Il s’écoule environ trois semaines entre une demande finalisée et validée par Île-de-France Mobilités et le moment où le virement est visible sur votre compte. Ce délai peut être plus long lorsqu’il y a des justificatifs à vérifier.
Si votre demande est validée, un courriel vous sera envoyé lorsque le virement sera effectué. Un délai de 3 à 4 jours peut avoir lieu avant que le virement apparaisse sur votre compte avec comme objet "REMB IMAGINE R ILE-DE-FRANCE MOBILITES".
7. Comment vérifier le statut de ma demande ?
Pour retrouver toutes les demandes de remboursement que vous avez réalisées dans l’espace de dédommagement Île-de-France Mobilités et visualiser leur statut, rendez-vous sur la page suivi de demande (il vous faudra vous connecter à votre compte Île-de-France Mobilités Connect).
8. J’ai déposé une demande mais le système m‘indique que je ne suis pas éligible
Vérifiez que l’utilisateur pour lequel vous faites la demande répond bien aux deux critères d’éligibilité :
- Être titulaire d’une carte Scol’R Junior valable pour l’année scolaire 2025-2026
- Être titulaire d’un forfait imagine R Junior valable pour l’année scolaire 2025-2026
- Avoir moins de 11 ans au 31 décembre 2025
9. J’ai des problèmes pour déposer ma demande
J’ai des soucis avec mon compte Île-de-France Mobilités Connect
Vous avez perdu votre identifiant ou votre mot de passe ? Vous n’arrivez pas à vous créer de compte ? Vous rencontrez des problèmes techniques ? Rendez-vous sur la rubrique FAQ Île-de-France Mobilités Connect.
Vous rencontrez des difficultés au moment de réaliser votre demande ? Il y a un problème technique ?
Ecrivez-nous via ce formulaire ou appelez-nous au 09 70 82 82 83.