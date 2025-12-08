Seuls les utilisateurs majeurs et mineurs émancipés à la date du dépôt de la demande peuvent déposer une demande de remboursement. Pour les utilisateurs mineurs, la demande de remboursement est réalisée par le payeur du forfait, qui est considéré être le responsable légal de l’utilisateur. Il n'est pas demandé à l’utilisateur mineur de créer un compte pour obtenir un remboursement destiné au payeur.

Si l’utilisateur répond aux conditions d’éligibilité présentées dans la Question 1, l’utilisateur (ou le payeur si l’utilisateur est mineur) devra :

Se rendre sur la page dédiée à l'opération et cliquer sur le bouton « Déposer une demande », en bas de la page.

S’identifier ou se créer un compte Île-de-France Mobilités Connect : cela est nécessaire pour retrouver les achats que vous avez effectués et calculer la somme qui vous sera remboursée. Si vous rencontrez un problème lors de la connexion à votre compte Ile-de-France Mobilités Connect, rendez-vous sur la page FAQ Île-de-France Mobilités Connect.

Dans le parcours de demande, les pièces justificatives suivantes devront être déposées :

Une copie de la convention de stage signée au nom de l’utilisateur sur l’année scolaire 2024-2025

Pour les utilisateurs ayant utilisé un passe Découverte : un fichier comprenant les deux éléments qui composent le passe Découverte (carte nominative et carte avec le numéro du passe)

Assurez-vous que les pièces justificatives soient complètes, lisibles, non altérées et qu’elles comportent bien le nom de l’utilisateur.

Les demandes de remboursement se font exclusivement en ligne : aucune demande ne pourra être traitée aux guichets par les services clients RATP ou SNCF, ni par téléphone par l’Agence Navigo.

Une seule demande par utilisateur peut être réalisée.