Opération de remboursement - Forfait Navigo Semaine (stage de 3e en entreprise)
Dans le cadre de leur scolarité, les élèves de 3e doivent effectuer un stage de découverte en entreprise d’une durée d’une semaine. Pour faciliter la mobilité pendant la durée de ce stage obligatoire, Île-de-France Mobilités a décidé de rembourser le forfait Navigo Semaine acheté pour cette période.
1. Quelles sont les conditions d’éligibilité de cette opération de remboursement ?
Pour bénéficier du remboursement d’un forfait Navigo Semaine utilisé pour se rendre sur le lieu du stage de découverte en entreprise effectué au cours de l’année scolaire 2025-2026, l’utilisateur doit :
- Être scolarisé en classe de 3e pour l’année scolaire 2025-2026
- Avoir réalisé son stage de découverte en entreprise
- Avoir détenu un forfait Navigo Semaine (zones 1-5, zones 2-3, zones 3-4, zones 4-5 et tarifications solidaires) pendant la période de stage en entreprise durant l’année scolaire 2025-2026
2. Comment puis-je déposer une demande de remboursement ?
Seuls les utilisateurs majeurs et mineurs émancipés à la date du dépôt de la demande peuvent déposer une demande de remboursement. Pour les utilisateurs mineurs, la demande de remboursement est réalisée par le payeur du forfait, qui est considéré être le responsable légal de l’utilisateur. Il n'est pas demandé à l’utilisateur mineur de créer un compte pour obtenir un remboursement destiné au payeur.
Si l’utilisateur répond aux conditions d’éligibilité présentées dans la Question 1, l’utilisateur (ou le payeur si l’utilisateur est mineur) devra :
- Se rendre sur la page dédiée à l'opération et cliquer sur le bouton « Déposer une demande », en bas de la page.
- S’identifier ou se créer un compte Île-de-France Mobilités Connect : cela est nécessaire pour retrouver les achats que vous avez effectués et calculer la somme qui vous sera remboursée. Si vous rencontrez un problème lors de la connexion à votre compte Ile-de-France Mobilités Connect, rendez-vous sur la page FAQ Île-de-France Mobilités Connect.
Dans le parcours de demande, les pièces justificatives suivantes devront être déposées :
- Une copie de la convention de stage signée au nom de l’utilisateur sur l’année scolaire 2024-2025
- Pour les utilisateurs ayant utilisé un passe Découverte : un fichier comprenant les deux éléments qui composent le passe Découverte (carte nominative et carte avec le numéro du passe)
Assurez-vous que les pièces justificatives soient complètes, lisibles, non altérées et qu’elles comportent bien le nom de l’utilisateur.
Les demandes de remboursement se font exclusivement en ligne : aucune demande ne pourra être traitée aux guichets par les services clients RATP ou SNCF, ni par téléphone par l’Agence Navigo.
Une seule demande par utilisateur peut être réalisée.
3. Quand puis-je déposer une demande ?
Les demandes de remboursement doivent être déposées sur l’espace dédommagement dès maintenant et ce jusqu'au 31 mai 2026 inclus.
4. Comment vais-je recevoir mon remboursement ?
Le remboursement sera versé au payeur du forfait Navigo Semaine détenu par l’utilisateur.
Tous les remboursements s’effectuent par virement sur le compte bancaire connu ou renseigné dans le parcours de demande en ligne.
Si vous avez déjà enregistré un RIB pour des prélèvements automatiques, c’est sur ce compte que sera effectué le virement. Vérifiez que vous avez enregistré le bon RIB sur votre compte en ligne pour éviter d’allonger le délai de remboursement, sinon vous pouvez effectuer cette opération sur votre espace personnel.
Si vous avez payé votre forfait par Carte Bancaire ou en espèces vous pourrez renseigner vos coordonnées bancaires dans le parcours de demande de remboursement.
5. Quand serai-je remboursé(e) ?
Il s’écoule environ trois semaines entre une demande finalisée et validée par Île-de-France Mobilités et le moment où le virement est visible sur votre compte. Ce délai peut être plus long lorsqu’il y a des justificatifs à vérifier.
Si votre demande est validée, un courriel vous sera envoyé lorsque le virement sera effectué. Un délai de 3 à 4 jours peut avoir lieu avant que le virement apparaisse sur votre compte avec comme objet « REMB NAVIGO SEM ILE-DE-FRANCE MOBILITES ».
6. Comment vérifier le statut de ma demande ?
Pour retrouver toutes les demandes de remboursement que vous avez réalisées dans l’espace de dédommagement Ile-de-France Mobilités et visualiser leur statut, rendez-vous sur la page suivi de demande (il vous faudra vous connecter à votre compte Ile-de-France Mobilités Connect).
7. J’ai déposé une demande mais le système m‘indique que je ne suis pas éligible
Vérifiez que l’utilisateur pour lequel vous faites la demande répond bien aux critères d’éligibilité :
- Être scolarisé en classe de 3e pour l’année scolaire 2025-2026
- Avoir réalisé son stage de découverte en entreprise ;
- Avoir détenu un forfait Navigo Semaine (zones 1-5, zones 2-3, zones 3-4, zones 4-5 et tarifications solidaires) pendant la période de stage en entreprise durant l’année scolaire 2025-2026.
Cas particuliers des achats de forfaits sur smartphone et passe Découverte
Si l’utilisateur a chargé son forfait Navigo Semaine sur son smartphone ou sur un passe Découverte, il est possible que la vente n’ait pas encore été remontée dans le système au moment de la demande de remboursement. Dans ce cas, nous vous invitons à soumettre votre demande de remboursement le mois suivant l'achat du forfait.
8. J’ai des problèmes pour déposer ma demande
J’ai des soucis avec mon compte Île-de-France Mobilités Connect
Vous avez perdu votre identifiant ou votre mot de passe ? Vous n’arrivez pas à vous créer de compte ? Vous rencontrez des problèmes techniques ? Rendez-vous sur la rubrique FAQ Île-de-France Mobilités Connect.
Vous rencontrez des difficultés au moment de réaliser votre demande ? Il y a un problème technique ?
Ecrivez-nous via ce formulaire ou appelez-nous au 09 70 82 82 83.