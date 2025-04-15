Dans les contrats passés avec Transilien SNCF Voyageurs et RATP (les entreprises qui gèrent l'exploitation, les travaux et la maintenance sur les lignes du réseau de transports en Île-de-France), Île-de-France Mobilités impose des objectifs de ponctualité. Si ces objectifs ne sont pas atteints, des pénalités financières sont appliquées aux opérateurs.

Et comme les premiers impactés par la ponctualité, ce sont les voyageurs, Île-de-France Mobilités s'engage à rembourser les Franciliens quand la ponctualité d’un axe est inférieure à 80 % pendant au moins trois mois.

Pour la ponctualité de l’année 2024, trois axes du RER B et deux du RER C sont concernés. La ligne de tram-train T12, qui a rencontré des difficultés lors de sa mise en service, est aussi incluse. Retrouvez le détail sur l’espace dédommagement pour les clients Navigo.

Toutes les demandes doivent être déposées sur la plateforme en ligne d’Île-de-France Mobilités entre le 18 mars 2025 et le 15 avril 2025 (inclus). Vous devrez vous connecter ou créer un compte Île-de-France Mobilités Connect pour déposer votre demande.