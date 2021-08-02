Pour pouvoir charger les titres dans votre téléphone et les stocker de manière sécurisée, une étape d'installation spécifique est nécessaire et il y a des prérequis sur le téléphone.

Consultez les prérequis pour utiliser le service.

Pour savoir si votre téléphone est compatible avec le service d'achat et chargement de titres dans le téléphone, le plus simple est d'essayer d'utiliser le service. Pendant l’installation du service, l’application vous guide et affiche des informations au cas où votre téléphone et/ou votre carte SIM ne seraient pas compatibles. Si l'application indique que votre carte SIM n’est pas compatible alors que votre opérateur télécom est ORANGE ou SOSH, vous pouvez le contacter et lui demander une carte SIM NFC.

Dans le cas où votre carte SIM ou téléphone ne serait pas compatible pour charger des titres dans le téléphone, vous pouvez probablement utiliser votre téléphone pour consulter et recharger votre passe Navigo

Si vous avez déjà utilisé le service et que, sans changement de matériel, un message vous indique que votre téléphone est incompatible, il peut être nécessaire d'effacer les données de l'application Ticket sans contact pour accéder de nouveau au service.