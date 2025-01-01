Espace de dédommagement pour les clients Navigo

Île-de-France Mobilités propose aux voyageurs franciliens un espace de dédommagement pour simplifier leurs démarches.

Dans le cadre des derniers contrats conclus avec les opérateurs de transport, Île-de-France Mobilités a renforcé ses exigences en faveur des voyageurs. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un remboursement dans plusieurs situations :

Ponctualité
Lorsque la ponctualité des trains et RER a été inférieure à 80 % pendant au moins trois mois au cours de l’année écoulée
Grèves longues
En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée
Incidents exceptionnels
En cas d’incidents exceptionnels ayant fortement perturbé vos déplacements

Dans le cadre des derniers contrats conclus avec les opérateurs de transport, Île-de-France Mobilités a renforcé ses exigences en faveur des voyageurs.

