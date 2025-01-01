Île-de-France Mobilités propose aux voyageurs franciliens un espace de dédommagement pour simplifier leurs démarches.

Dans le cadre des derniers contrats conclus avec les opérateurs de transport, Île-de-France Mobilités a renforcé ses exigences en faveur des voyageurs. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un remboursement dans plusieurs situations :