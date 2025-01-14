Comment (bien) voyager avec un ticket dématérialisé ?

Comment fonctionnent les correspondances avec votre ticket dématérialisé ?

Sur le réseau Bus/Tram (hors tram express T11, T12, T13)

Les correspondances sont possibles pendant 1 h 30 sans changer de mode transport ou en prenant une correspondance avec un autre bus ou tramway.

Attention

Si lors de la première validation, vous avez opté pour le bus ou le tram, vous avez la possibilité de prendre autant de tram ou de bus que vous le souhaitez durant 1 h 30 (sauf aller-retour et sauf interruption de parcours).

Sur le réseau Métro/Train/RER (et tram express T11, T12, T13)

Les correspondances sont possibles pendant 2 h sans changer de mode de transport ou en prenant une correspondance avec un autre Métro/Train/RER.

À savoir

Après la première validation, vous avez la possibilité de prendre autant de métros (et/ou RER/Train/Tram Express) que vous le souhaitez dans un délai de 2 h, tant que vous restez dans la zone contrôlée (excepté aller-retour et interruption de parcours).

Si vous changez de modes de transports, il vous faudra plusieurs tickets

Attention, si vous changez de modes de transports, une fois passé les 1 h 30 après la première validation pour le ticket Bus-Tram et une fois 2 h pour les tickets Métro-Train-RER vous serez débité de deux tickets.