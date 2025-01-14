Comment (bien) voyager avec un ticket dématérialisé ?
Vous avez opté pour le ticket dématérialisé sur votre smartphone ou sur la carte Navigo Easy, et vous vous demandez dans quel périmètre ces titres vous permettent de voyager et quelles correspondances sont possibles ? On vous explique.
Gare Saint-Lazare, espace de correspondance.
Avec des tickets dématérialisés sur smartphone ou Navigo Easy
Les tickets Bus-Tram, Métro-Train-RER ou Paris Région <>Aéroport, vous permettent de voyager sur les lignes de bus-tram ou sur les lignes du métro, train, RER en fonction de votre ticket.
À chaque trajet sur ces lignes, vous êtes débité d’un ticket en entrée de la zone de contrôle.
Comment fonctionnent les correspondances avec votre ticket dématérialisé ?
Sur le réseau Bus/Tram (hors tram express T11, T12, T13)
Les correspondances sont possibles pendant 1 h 30 sans changer de mode transport ou en prenant une correspondance avec un autre bus ou tramway.
Attention
Si lors de la première validation, vous avez opté pour le bus ou le tram, vous avez la possibilité de prendre autant de tram ou de bus que vous le souhaitez durant 1 h 30 (sauf aller-retour et sauf interruption de parcours).
Sur le réseau Métro/Train/RER (et tram express T11, T12, T13)
Les correspondances sont possibles pendant 2 h sans changer de mode de transport ou en prenant une correspondance avec un autre Métro/Train/RER.
À savoir
Après la première validation, vous avez la possibilité de prendre autant de métros (et/ou RER/Train/Tram Express) que vous le souhaitez dans un délai de 2 h, tant que vous restez dans la zone contrôlée (excepté aller-retour et interruption de parcours).
Si vous changez de modes de transports, il vous faudra plusieurs tickets
Attention, si vous changez de modes de transports, une fois passé les 1 h 30 après la première validation pour le ticket Bus-Tram et une fois 2 h pour les tickets Métro-Train-RER vous serez débité de deux tickets.
Zone contrôlée, pourquoi c'est important lors de votre correspondance en métro, train ou RER
Vous ne serez débité que d’un seul ticket si vous prenez plusieurs métros (et/ou RER/Train) dans un délai de 2 h, tant que vous restez dans la zone contrôlée. C'est-à-dire, sans sortir des équipements ou par les portes de "sortie".
Dès lors que vous sortez de la zone contrôlée et que vous entrez à nouveau dans la zone contrôlée (en validant à l'entrée), vous serez facturé d’un nouveau ticket.
Attention
Sauf si votre correspondance est effectuée dans les gares suivantes, par les cheminements autorisés par la voie publique.
Passage du valideur
Zone contrôlée, notre conseil pour ne pas en sortir
Pour éviter de sortir de la zone de transport et d'être débité de deux tickets, suivez bien la signalétique (les panneaux, les flèches, les pas au sol, etc.) qui indiquent les correspondances.
C’est notamment indispensable dans les grandes gares et stations (Châtelet, gare de Lyon, etc) qui possèdent de nombreux équipements de sortie et de validation en entrée.
À gare de Lyon, la correspondance depuis la ligne 14 vers la ligne 1 ne se fait pas par les escaliers du milieu du quai (en photo) mais par ceux à l’extrémité Nord, comme l’indique le panneau sur la photo
Pour rappel, la validation est obligatoire avant chaque trajet lors de l’entrée sur le réseau et/ou de la montée dans le véhicule, mais aussi, le cas échéant, lors des correspondances avec sortie et en sortie, sous peine de se trouver en infraction.