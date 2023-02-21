Welche Vorteile sind in Ihrem Navigo-Pass enthalten?
Die Vorteile, die in Ihrem Navigo-Pass enthalten sind.
Die kulturellen Vorteile: Wenn Ihr Pass zum Kulturpass wird
Ein Museumsbesuch, ein farbenfrohes Indie-Festival unter der Sonne, ein Theaterabend, ein philharmonisches Konzert oder eine wohlverdiente Filmvorführung, die Region Île-de-France ist voller kultureller Angebote. Der Navigo-Pass fährt Sie nicht mehr nur überall hin, um sie zu entdecken , sondern bietet Ihnen auch Vorteile, gute Angebote und Rabatte, um ihn (wieder) ein wenig mehr zu genießen.
Das Centre Georges Pompidou in Paris
300+ Partnerstandorte
Heute gibt es mehr als 300 Orte für alle Zielgruppen, die überall in der Île-de-France Dienstleistungen, Ermäßigungen, freien Eintritt zu bestimmten Veranstaltungen, Einladungen, Treffen, Workshops und ermäßigte Preise für Inhaber des kostbaren Passes anbieten.
Darunter:
- Kinos und ihre Kinos (Les 7 Batignolles, Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo...)
- Museen aller Art (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Musée Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d'Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...)
- Theater, die ungeduldig auf Ihren Applaus warten (das Theater Jean Vilar, das Théâtre des Chelles, das Théâtre André Malraux, das Théâtre des Amandiers...)
- Zahlreiche und originelle Festivals (Peacock Society, Kinderbuchmesse, Rock en Seine, We Love Green...)
- Unumgängliche Kultur- und Kulturerbestätten (Villa Savoye, Opera Garnier, Basilika Saint-Denis, Kulturzentrum Robert Desnos, Schloss Auvers-sur-Oise, BNF...)
Ein Angebot, das jedes Jahr bereichert wird und sich mit dem regionalen Kulturleben weiterentwickelt.
Wie kann man davon profitieren?
Um es zu genießen, könnte nichts einfacher sein. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein gültiges Navigo-Abonnement (außer Navigo Jour, Easy, Discovery) am Tag der Veranstaltung oder des Besuchs zu besitzen und... um es zu präsentieren!
Die Vorteile von Parkings Relais : Parken Sie kostenlos, bevor Sie in Ihren Zug einsteigen
In den äußeren Vororten müssen sich viele Einwohner der Ile-de-France täglich ein Zweirad, ein Auto oder ein Fahrrad ausleihen, um zu ihrer Bushaltestelle oder dem nächsten Bahnhof zu gelangen. Um ihnen das Leben zu erleichtern, hat Île-de-France Mobilités seit 2006 einen Investitionsplan zur Schaffung von 24.000 sicheren Parkplätzen in der Nähe von Bahnhöfen in Angriff genommen, das Projekt Parking Relais.
Ein Parkplatz, der heute Folgendes darstellt:
- 78 Parkplätze
- und 22.000 Plätze (24.000 bis Ende 2023)
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
Wer kann davon profitieren?
Um einfach zu parken und vom Parking Relais-Vorteil zu profitieren, müssen Sie einen Navigo-Pass besitzen und den Parking Relais abonniert haben ! Darüber hinaus bietet Île-de-France Mobilités seit 2019 (unter bestimmten Bedingungen) das monatliche Abonnement Parking Relais für Inhaber eines Navigo-Jahresabonnements an. Dieses kostenlose System ist jetzt in 36 Park-and-Ride-Einrichtungen oder mehr als 10.300 Plätzen verfügbar. Psst, bis 2024 werden 2.000 zusätzliche Plätze integriert!
Das Parken wird in Park-and-Ride-Anlagen für Abonnenten angeboten:
- Navigo Jährlicher
- imagine R (über 18 Jahre)
- Navigo Jährlicher Senior Preis.
regelmäßige Nutzung des Park and Ride, d. h. mindestens 10 Zubringerparkplätze pro Monat.
Fahrgemeinschaften: eine Hin- und Rückfahrt pro Tag angeboten!
Sechzehn Millionen sind die täglichen Fahrten, die täglich auf französischen Straßen unternommen werden. Um Staus zu bekämpfen, Zeit und Geld auf dem Weg zur Arbeit zu sparen, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam für sauberere Luft zu arbeiten, bilden immer mehr Franzosen Fahrgemeinschaften.
Um diese Praxis zu fördern und eine alternative Lösung im Falle von Verkehrsstörungen oder Streiks im öffentlichen Verkehr anzubieten, bietet Île-de-France Mobilités seinen Navigo-Jahres-, Monats- und Imagine'R-Abonnenten eine Hin- und Rückfahrt in Fahrgemeinschaften pro Tag völlig kostenlos an! Mehr als 200.000 Fahrten pro Monat werden verzeichnet.
Wie kann man davon profitieren?
Egal, ob Sie Beifahrer sind oder eine Fahrt in Ihrem Fahrzeug anbieten möchten, alles, was Sie tun müssen, ist:
- Gehen Sie zur Anwendung von Île-de-France Mobilités
- Suche im Reiter "Mitfahrgelegenheit"
- Wählen Sie eine Route aus, buchen Sie sie auf der Website des Betreibers (BlablaCar Daily, Klaxit, Karos) und genießen Sie Ihre kostenlose Hin- und Rückfahrt!
Nach Angaben des Nationalen Observatoriums für Mitfahrgelegenheiten in Frankreich gibt es heute mehr als 630.700 geteilte Fahrzeuge in Frankreich.
Fahrradparkplätze: ein sicherer Platz für Ihre Lieblings-2-Räder in der Nähe von Bahnhöfen und Bahnhöfen
Was ist Parking Vélos Île-de-France Mobilités? Es ist eine Antwort auf alle Menschen , die ihr Fahrrad abstellen möchten, bevor sie in eine U-Bahn oder einen Zug einsteigen, und dies in aller Ruhe.
Parking Vélos Île-de-France Mobilités ist ein von Île-de-France Mobilités finanziertes Programm, das zwei Arten von Parkplätzen für Fahrräder anbietet:
- Selbstzugängliche, geschützte und kostenlose Räume
- Geschlossene und sichere Bereiche im Abonnement
Aber Überraschung, wenn Sie ein Navigo-Abonnent sind (Jahrespreise, jährliche Preise für Senioren, Imagine R-Schule und Imagine R-Schüler), ist das Abonnement kostenlos!
Autovermietung: Wenn Ihr Pass zum Autoschlüssel wird
Seit mehreren Jahren verfolgt Île-de-France Mobilités eine Politik zugunsten einer nachhaltigeren Mobilität und kämpft insbesondere gegen den Autosolismus (oder die Tatsache, allein in einem Fahrzeug zu fahren) durch ein Paket von Mobilitätsdiensten, die den Einwohnern der Ile-de-France Alternativen bieten.
Carsharing, also die Bündelung einer Fahrzeugflotte zum Nutzen der Abonnenten, ist eine dieser Alternativen, die gezielt die Anzahl der Fahrzeuge auf den Straßen in der Stadt reduziert!
Wie funktioniert es?
Carsharing ermöglicht es Ihnen, ein Auto zu haben, die Zeit einer Reise, ohne der Eigentümer zu sein. Versicherung oder Wartung sind der Makel des Carsharing-Unternehmens. Um ein Auto zu genießen, buchen Sie es einfach und holen Sie es ab!
Was ist der Vorteil des Navigo-Passes?
Mit Ihrem Navigo-Pass können Sie ein Selbstbedienungsfahrzeug von Ihrem Telefon (Android und iOS) aus buchen und Ihren Pass als Schlüssel zum Entriegeln des Fahrzeugs verwenden. Ganz einfach, wie Hallo!