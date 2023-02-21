Welche Vorteile sind in Ihrem Navigo-Pass enthalten?

300+ Partnerstandorte

Heute gibt es mehr als 300 Orte für alle Zielgruppen, die überall in der Île-de-France Dienstleistungen, Ermäßigungen, freien Eintritt zu bestimmten Veranstaltungen, Einladungen, Treffen, Workshops und ermäßigte Preise für Inhaber des kostbaren Passes anbieten.

Darunter:

Kinos und ihre Kinos (Les 7 Batignolles, Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo...)

(Les 7 Batignolles, Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo...) Museen aller Art (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Musée Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d'Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...)

(Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Musée Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d'Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...) Theater, die ungeduldig auf Ihren Applaus warten (das Theater Jean Vilar, das Théâtre des Chelles, das Théâtre André Malraux, das Théâtre des Amandiers...)

(das Theater Jean Vilar, das Théâtre des Chelles, das Théâtre André Malraux, das Théâtre des Amandiers...) Zahlreiche und originelle Festivals (Peacock Society, Kinderbuchmesse, Rock en Seine, We Love Green...)

(Peacock Society, Kinderbuchmesse, Rock en Seine, We Love Green...) Unumgängliche Kultur- und Kulturerbestätten (Villa Savoye, Opera Garnier, Basilika Saint-Denis, Kulturzentrum Robert Desnos, Schloss Auvers-sur-Oise, BNF...)

Ein Angebot, das jedes Jahr bereichert wird und sich mit dem regionalen Kulturleben weiterentwickelt.

Wie kann man davon profitieren?

Um es zu genießen, könnte nichts einfacher sein. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein gültiges Navigo-Abonnement (außer Navigo Jour, Easy, Discovery) am Tag der Veranstaltung oder des Besuchs zu besitzen und... um es zu präsentieren!