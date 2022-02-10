Servicequalität in Ihrem Transport: eine Plattform, um Ihre Rückerstattungen zu beantragen

Im Rahmen der Verträge mit ihren Betreibern SNCF Transilien und RATP (ein Betreiber bezeichnet ein Unternehmen, das sich mit dem Betrieb, den Arbeiten und der Wartung einer Strecke befasst) legt Île-de-France Mobilités Pünktlichkeitsziele für diese Linien fest. Werden diese nicht eingehalten, werden den Betreibern Geldstrafen auferlegt.

Da die Reisenden als erste betroffen sind, hat Île-de-France Mobilités zum zweiten Mal in Folge eine doppelte Rückerstattungskampagne für betroffene Navigo-Abonnenten ins Leben gerufen.