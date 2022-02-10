Servicequalität in Ihrem Transport: eine Plattform, um Ihre Rückerstattungen zu beantragen
Rückerstattungskampagnen 2022
Im Rahmen der Verträge mit ihren Betreibern SNCF Transilien und RATP (ein Betreiber bezeichnet ein Unternehmen, das sich mit dem Betrieb, den Arbeiten und der Wartung einer Strecke befasst) legt Île-de-France Mobilités Pünktlichkeitsziele für diese Linien fest. Werden diese nicht eingehalten, werden den Betreibern Geldstrafen auferlegt.
Da die Reisenden als erste betroffen sind, hat Île-de-France Mobilités zum zweiten Mal in Folge eine doppelte Rückerstattungskampagne für betroffene Navigo-Abonnenten ins Leben gerufen.
Welche Verspätungen können erstattet werden?
Welche Verzögerungen sind betroffen? Es ist einfach und vertraglich: weniger als 80% Pünktlichkeit auf einer Achse für mindestens drei Monate? Dann handelt es sich um eine Verzögerung, die für eine Rückerstattung in Frage kommt.
Welche Rückerstattungskampagnen im Jahr 2022?
Im Jahr 2022 werden zwei kumulative Rückerstattungskampagnen auf der Plattform für Rückerstattungen gestartet, um Abonnenten zu entschädigen, die bald eröffnet werden:
- Die erste Kampagne bezieht sich auf Probleme mit der Servicequalität von U-Bahnen und Bussen in den letzten vier Monaten des Jahres 2022 (insbesondere aufgrund eines Fahrermangels)
- Die zweite Kampagne betrifft die Pünktlichkeitsziele der Betreiber für fünf Achsen der RER-Linien B und D
"Quality of Service"-Kampagne für alle Navigo-Abonnenten
Wer ist betroffen? Alle Navigo-Abonnenten der Ile-de-France, die zwischen September und Dezember 2022 ein Paket für mindestens 3 Monate gekauft haben, haben Anspruch auf die halbmonatige Rückerstattungskampagne, da U-Bahnen und Busse ihr Ziel für diesen Zeitraum zum Jahresende aufgrund von Rekrutierungsproblemen nicht erreicht haben.
Navigo-Abonnenten: Rückerstattung für bis zu einem halben Monat Abonnement
Eröffnung der Plattform vom 14. März bis 20. April 2023
Vertragliche Pünktlichkeitskampagne
In diesem Jahr weisen 5 Achsen des Netzes, die von SNCF und RATP im Auftrag von Île-de-France Mobilités betrieben werden, für mindestens 3 Monate eine Pünktlichkeitsrate von weniger als 80 % auf, was allen Personen, die auf diesen Strecken leben oder arbeiten, Zugang zu Erstattungen bietet:
- 1/2 Monat Navigo-Abonnement: wenn Sie mindestens 3 Monate anrechenbares Navigo-Paket in Monaten unter 80% Pünktlichkeit erworben haben
- 1 Monat Navigo-Abonnement, wenn Sie mindestens 6 Monate anrechenbares Navigo-Paket in Monaten unter 80% Pünktlichkeit erworben haben
Die Achsen, die 2022 erstattungsfähig sind
Auf der RER-Linie B Nord:
- Achse Aulnay-sous-Bois <> Flughafen Charles-de-Gaulle 2 TGV - mehr als 6 Monate weniger als 80%: bis zu 1 Monat Rückerstattung
- Aulnay-Achse <> Mitry -Claye - mehr als 6 Monate weniger als 80%: bis zu 1 Monat Rückerstattung
Auf der RER B Südlinie:
- Achse Parc de Sceaux <> Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 6 Monate weniger als 80%: bis zu 1 Monat Rückerstattung
- Achse Bourg-la-Reine <> Robinson - 3 Monate weniger als 80%: 1/2 Monat Rückerstattung
Auf der RER D-Linie:
- Goussainville-Achse <> Creil- 3 Monate weniger als 80%: 1/2 Monat Rückerstattung
Navigo-Abonnenten: Rückerstattung bis zu 1 Monat Abonnement
Eröffnung der Plattform vom 14. März bis 20. April 2023
Eine eigene Plattform vom 14. März bis 20. April 2023
Ab dem 14. März können Sie sich auf einer speziellen Plattform anmelden, um Ihre Erstattungsanträge für die allgemeine Kampagne und die vertragliche Pünktlichkeitskampagne für Verspätungen im Jahr 2022 einzureichen.
Die Rolle der Plattform? Sie beschreiben alle Bedingungen für den Anspruch auf eine Rückerstattung und führen Sie einfach durch das Verfahren.
Woher weiß ich, ob ich Anspruch auf eine Rückerstattung habe?
Pakete, die für Rückerstattungen in Frage kommen, sind:
- Navigo Jährlicher
- Navigo Monat
- Navigo Senior
- imagine R Student
- imagine R School
- Navigo Solidarität Monat 75% und 50%
Von der Eröffnung der Plattform am 14. März bis zum 20. April können Sie Ihre Berechtigung ganz einfach überprüfen.
Was ist eine Achse?
Auf einem Schienennetz ist eine Achse ein bestimmter Streckenabschnitt, der mehrere Ballungsräume verbindet
Beispiel für eine bestimmte Achse mit hervorgehobenem Linienplan: Aulnay-sous-Bois <-> Mitry Claye auf der RER B</->
Auf einem Schienennetz ist eine Achse einfach ein bestimmter Streckenabschnitt, der eine oder mehrere Ballungsräume verbindet.
Beispiel: die Achse Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye auf der RER B
Wohnort, Arbeitsort: Welche Adresse wird beibehalten?
Die Ihrer Wahl. Gegen Nachweis haben Sie die Möglichkeit, einen Rückerstattungsantrag in Verbindung mit Ihrer Wohn- ODER Arbeitsadresse zu stellen.
Wann sollte ich meinen Rückerstattungsantrag einreichen?
Die Plattform ist vom 14. März bis 20. April 2023 geöffnet.