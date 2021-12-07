Voyageurs Information Challenge 2021: Entdecken Sie die Gewinner

Konkrete und innovative digitale Tools für Fahrgastinformationen entwickeln? Eine wesentliche Aufgabe für Île-de-France Mobilités, in enger Zusammenarbeit mit den Nutzerverbänden. Und die Daseinsberechtigung der Travellers Information Challenge , die seit 3 Jahren Start-ups und Mobilitätsfachleuten eine Herausforderung bietet, um die Entwicklung dieser Lösungen zu beschleunigen.

Nach den sehr guten Ergebnissen der Ausgabe 2020, bei der 3 Start-ups zum Thema verantwortungsvolle Mobilität ausgezeichnet wurden, hat Île-de-France Mobilités eine neue Ausgabe seiner Voyageurs Information Challenge mit dem diesjährigen Thema "Optimierung der Rückkehr der Nutzer in den Verkehr" ins Leben gerufen.

Diese Challenge ist mit 200.000 Euro dotiert, die unter den 3 Gewinnern aufgeteilt werden. Jeder profitiert auch von der Intervention eines digitalen Experten, der ihm bei verschiedenen Aspekten seiner Projekte hilft: Marketing, Finanzen...

Die Jury, die die drei Gewinner kürte, setzte sich aus Teams von Île-de-France Mobilités, Nutzerverbänden und Digitalexperten zusammen.

Drei Gewinner für drei technologische Lösungen, die zunächst von Île-de-France Mobilités subventioniert und unterstützt werden, bevor sie vielleicht den Fahrgästen zur Verfügung gestellt werden.