Voyageurs Information Challenge 2021: Entdecken Sie die Gewinner
Konkrete und innovative digitale Tools für Fahrgastinformationen entwickeln? Eine wesentliche Aufgabe für Île-de-France Mobilités, in enger Zusammenarbeit mit den Nutzerverbänden. Und die Daseinsberechtigung der Travellers Information Challenge , die seit 3 Jahren Start-ups und Mobilitätsfachleuten eine Herausforderung bietet, um die Entwicklung dieser Lösungen zu beschleunigen.
Nach den sehr guten Ergebnissen der Ausgabe 2020, bei der 3 Start-ups zum Thema verantwortungsvolle Mobilität ausgezeichnet wurden, hat Île-de-France Mobilités eine neue Ausgabe seiner Voyageurs Information Challenge mit dem diesjährigen Thema "Optimierung der Rückkehr der Nutzer in den Verkehr" ins Leben gerufen.
Diese Challenge ist mit 200.000 Euro dotiert, die unter den 3 Gewinnern aufgeteilt werden. Jeder profitiert auch von der Intervention eines digitalen Experten, der ihm bei verschiedenen Aspekten seiner Projekte hilft: Marketing, Finanzen...
Die Jury, die die drei Gewinner kürte, setzte sich aus Teams von Île-de-France Mobilités, Nutzerverbänden und Digitalexperten zusammen.
Drei Gewinner für drei technologische Lösungen, die zunächst von Île-de-France Mobilités subventioniert und unterstützt werden, bevor sie vielleicht den Fahrgästen zur Verfügung gestellt werden.
Entdecken Sie 3 Gewinner der Ausgabe 2021 der Traveler Information Challenge
1. Preis - Anwesenheit
Werden Menschen in meinem Zug sein? Mit Affluences haben Reisende die Antwort in Echtzeit.
Dieses Startup bietet eine Lösung zur Messung der Last an Bord.
Konkret setzt Affluence auf Scantechnologie in Zügen, wenn sie am Bahnhof ankommen. Die Informationen können dann über die Bildschirme auf den Bahnsteigen oder direkt auf ihren Smartphones mit den Fahrgästen geteilt werden.
2. Preis - Visitmoov
Veranstaltungen, Kulturräume und Sehenswürdigkeiten: Die Île-de-France ist voller Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Aber wie kommt man dorthin? Mit Visitmoov !
Dieses Start-up hat einen Algorithmus entwickelt, der in der Lage ist, über APIs eine maßgeschneiderte touristische Route zu erstellen, die Transportmittel und Sehenswürdigkeiten integriert... unter Berücksichtigung der Transportbedingungen und des Wohlstands in Echtzeit.
3. Preis - Rückspulen
Was ist schön an Ihrer Reise?
Entdecken Sie mit der mobilen App Rewind Audioführungen zu Sehenswürdigkeiten in der Nähe der Haltestellen/Stationen auf Ihrer Route. Genug, um Ihre Bus- oder U-Bahn-Reisen zu bereichern.