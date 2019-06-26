Die Klimatisierung des Transports für besseren Komfort
Île-de-France Mobilités setzt den Einsatz von Klimaanlagen im Verkehr fort. U-Bahn: 35 % der Züge sind 2019 klimatisiert, 60 % im Jahr 2025. Zug: 66 % der Züge sind 2019 klimatisiert, 90 % im Jahr 2025. Straßenbahn: 90 % der Züge sind im Jahr 2019 klimatisiert, im Jahr 2025 100 %.
Lieferung von klimatisierten Zügen
Die neuen Züge, die bereits ausgeliefert wurden und gerade ausgeliefert werden, profitieren von zahlreichen Einrichtungen zur Verbesserung des Fahrgastkomforts, einschließlich der Klimaanlage.
Dazu gehören der Regio2N (für die Linien D, R und N), der RER NG (für die Linien D und E), aber auch die Ile-de-France-Züge, deren Einsatz auf den Linien J, L und P mit 3 klimatisierten Zügen pro Monat fortgesetzt wird. Auf der Linie C profitieren einige Züge bereits von einer Klimaanlage.
Bis 2025 werden 1200 Züge klimatisiert, 17 Milliarden Euro werden zwischen 2018 und 2030 in den Kauf neuer Züge investiert.
Renovierung von Zügen, die mit gekühlter Lüftung ausgestattet sind
Bereits renovierte oder bald renovierte Züge auf den RER-Linien A und B profitieren von einer gekühlten Lüftung.
Dieses System nutzt Außenluft, um einen Unterschied von einigen Grad zur Außentemperatur zu erzeugen. Es wird automatisch über Sonden aktiviert, abhängig von der Temperatur.
Es wird empfohlen, die Fenster während der Fahrt in renovierten Zügen mit aktivierter gekühlter Belüftung geschlossen zu halten, da das Öffnen dieses System unwirksam macht.
Im Rahmen der Sanierung der Züge der Linien C und D sind Verbesserungen geplant, um die Auswirkungen der Wärme an Bord zu reduzieren, wie z. B. spezielle Filter an den Fenstern, die geöffnet werden, oder eine technische Änderung der Dächer der Züge.
Klimaanlage in den Bussen der Île-de-France
Ab 2019 werden alle bestellten Busse klimatisiert
Heute ist jeder dritte Bus in der Île-de-France klimatisiert, und alle Busse, die Île-de-France Mobilités seit diesem Jahr bestellt hat, werden klimatisiert sein.Diese Entscheidung folgt auf Arbeiten, die in Absprache mit der FNAUT durchgeführt wurden, um die klimatischen Komfortbedingungen zu definieren, die an die verschiedenen Bustypen angepasst sind.