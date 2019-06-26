Die Klimatisierung des Transports für besseren Komfort

Renovierung von Zügen, die mit gekühlter Lüftung ausgestattet sind

Bereits renovierte oder bald renovierte Züge auf den RER-Linien A und B profitieren von einer gekühlten Lüftung.

Dieses System nutzt Außenluft, um einen Unterschied von einigen Grad zur Außentemperatur zu erzeugen. Es wird automatisch über Sonden aktiviert, abhängig von der Temperatur.

Es wird empfohlen, die Fenster während der Fahrt in renovierten Zügen mit aktivierter gekühlter Belüftung geschlossen zu halten, da das Öffnen dieses System unwirksam macht.

Im Rahmen der Sanierung der Züge der Linien C und D sind Verbesserungen geplant, um die Auswirkungen der Wärme an Bord zu reduzieren, wie z. B. spezielle Filter an den Fenstern, die geöffnet werden, oder eine technische Änderung der Dächer der Züge.