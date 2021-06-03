Kontaktlose Lösungen für Reisen in der Île-de-France
Navigo Easy und Navigo Liberté +: für Gelegenheitsreisende
Navigo Easy
Der Navigo Easy richtet sich an sehr gelegentliche Reisende und ist ein wiederaufladbarer kontaktloser Pass, auf den Sie verschiedene Transport tickets laden können, darunter t+ Einzel- oder Hefttickets (voller oder ermäßigter Tarif), Tickets für Flughäfen (RoissyBus und OrlyBus), aber auch spezielle tickets (Navigo Jour, Anti-Pollution-Paket...).
Der Navigo Easy-Pass ist nicht namentlich, er kann an andere Personen ausgeliehen werden.
Der Navigo Easy-Pass wird an den Fahrkartenschaltern der Bahnhöfe und Bahnhöfe der Île-de-France verkauft und kann an Fahrkartenschaltern, Geldautomaten oder über Ihr Telefon mit der Anwendung Île-de-France Mobilités aufgeladen werden.
Navigo Freiheit +
Navigo Liberté + ist ein neuer Service, um in völliger Freiheit zu reisen: Er ermöglicht es Ihnen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen und im folgenden Monat für die tatsächlich unternommenen Fahrten in Rechnung gestellt zu werden.
Navigo Liberté + wird derzeit auf dem geografischen Umfang des t+-Tickets (RER in Paris, Metro, Bus, Tzen und Straßenbahn), auf der Montmartre-Standseilbahn, OrlyBus und RoissyBus eingesetzt.
Keine Warteschlangen mehr: Sie abonnieren den Dienst, reisen und das war's!
Sie profitieren von vorteilhaften Tarifen (1,69 € pro Fahrt mit Bus oder U-Bahn) und die Verbindungen zwischen Bus und U-Bahn (oder Straßenbahn und U-Bahn) sind kostenlos.
Das SMS-Ticket für Busse
Sie brauchen kein Wechselgeld: Dank Ihres Telefons können Sie jetzt Ihr Busticket überall in der Île-de-France kaufen! Wenn Sie einen Code an 93100 senden, erhalten Sie ein Ticket in Form einer SMS und werden direkt von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht
Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Transport tickets über Ihr Smartphone aufladen
Verwenden Sie ein Smartphone mit Android oder iOS? Gute Nachrichten, Sie können Ihre kontaktlosen Transport-tickets direkt auf Ihrem Gerät kaufen (und damit ohne Anstehen an einem Terminal).
Gehen Sie zur Anwendung Île-de-France Mobilités, Registerkarte "Kauf" und lassen Sie sich führen.