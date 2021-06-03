Kontaktlose Lösungen für Reisen in der Île-de-France

Navigo Easy und Navigo Liberté +: für Gelegenheitsreisende

Navigo Easy

Der Navigo Easy richtet sich an sehr gelegentliche Reisende und ist ein wiederaufladbarer kontaktloser Pass, auf den Sie verschiedene Transport tickets laden können, darunter t+ Einzel- oder Hefttickets (voller oder ermäßigter Tarif), Tickets für Flughäfen (RoissyBus und OrlyBus), aber auch spezielle tickets (Navigo Jour, Anti-Pollution-Paket...).

Der Navigo Easy-Pass ist nicht namentlich, er kann an andere Personen ausgeliehen werden.