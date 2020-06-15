Imagine R 2025-2026 Paket: Online-Abonnement
Imagine R 2025-2026: Jetzt abonnieren, direkt online
Imagine R-Pakete
Imagine R ist ein Jahrespaket "alle Zonen", das in der gesamten Île-de-France gültig ist für:
- Für Kinder unter 11 Jahren (am 31. Dezember des Abonnementjahres) mit Wohnsitz in der Île-de-France: Dies ist das Imagine R Junior-Paket für 24,80 Euro / Jahr.
- Für Schüler, Studenten unter 26 Jahren (am 1. September des Abonnementjahres) mit Wohnsitz in Île-de-France: Dies ist das Paket Imagine R School / Student) für 392,30 Euro / Jahr.
Woher weiß ich, welches Imagine R-Paket das richtige für mich ist?
Sind Sie Schüler, College, Gymnasiast, Student, Auszubildender?
Um herauszufinden, welches Imagine R-Paket das Richtige für Sie ist, könnte nichts einfacher sein! Gehen Sie zur Simulationsseite und geben Sie Ihre Informationen ein.
Wie abonniere ich das imagine R-Paket?
- Gehen Sie zu Ihrem persönlichen Navigo-Bereich
- Füllen Sie das Formular aus und lassen Sie sich von uns führen
Mit:
- Ein aktuelles Foto des Inhabers (im Falle eines ersten Abonnements);
- Nur für Studierende eine Immatrikulations- oder Schulbescheinigung 2025-2026;
- Für Stipendiatinnen und Stipendiaten den Bescheid über die Stipendienvergabe für das Jahr 2025-2026;
- Bei Auszubildenden muss der Schulnachweis die Art der absolvierten Ausbildung (Erstausbildung oder Weiterbildung) und die Art des Werkstudentenvertrags (Ausbildungsvertrag) angeben! Sie dürfen keinen Professionalisierungsvertrag haben;
- Für das Imagine R Junior-Paket ein Identitätsnachweis ;
- Ein Zahlungsmittel.
Abonnieren Sie zum ersten Mal ein Imagine R-Paket: das Video-Tutorial!
Erneuern Sie ein Imagine R-Paket: das Video-Tutorial!
Was sind die Vorteile meines imagine R-Passes?
Das Imagine R-Paket ist mehr als ein Schlüssel, um sich überall und unbegrenzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Ile-de-France fortzubewegen, sondern bietet auch Zugang zu Engagement, Zuhören und Kultur :
- Engagierte Mobilität mit 2 angebotenen Mitfahrgelegenheiten pro Tag
- Assoziatives Engagement
- Hilfe-Nummer
- Junge Buchhandlung
... imagine R begleitet junge Menschen auf ihrer Suche nach Sinn, Entdeckung, Überraschungen und Erfahrungen!