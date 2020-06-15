Imagine R 2025-2026 Paket: Online-Abonnement

Imagine R 2025-2026: Jetzt abonnieren, direkt online

Imagine R-Pakete

Imagine R ist ein Jahrespaket "alle Zonen", das in der gesamten Île-de-France gültig ist für:

  • Für Kinder unter 11 Jahren (am 31. Dezember des Abonnementjahres) mit Wohnsitz in der Île-de-France: Dies ist das Imagine R Junior-Paket für 24,80 Euro / Jahr.
  • Für Schüler, Studenten unter 26 Jahren (am 1. September des Abonnementjahres) mit Wohnsitz in Île-de-France: Dies ist das Paket Imagine R School / Student) für 392,30 Euro / Jahr.

Woher weiß ich, welches Imagine R-Paket das richtige für mich ist?

Sind Sie Schüler, College, Gymnasiast, Student, Auszubildender?

Um herauszufinden, welches Imagine R-Paket das Richtige für Sie ist, könnte nichts einfacher sein! Gehen Sie zur Simulationsseite und geben Sie Ihre Informationen ein.

Wie abonniere ich das imagine R-Paket?

  1. Gehen Sie zu Ihrem persönlichen Navigo-Bereich
  2. Füllen Sie das Formular aus und lassen Sie sich von uns führen

Mit:

  • Ein aktuelles Foto des Inhabers (im Falle eines ersten Abonnements);
  • Nur für Studierende eine Immatrikulations- oder Schulbescheinigung 2025-2026;
  • Für Stipendiatinnen und Stipendiaten den Bescheid über die Stipendienvergabe für das Jahr 2025-2026;
  • Bei Auszubildenden muss der Schulnachweis die Art der absolvierten Ausbildung (Erstausbildung oder Weiterbildung) und die Art des Werkstudentenvertrags (Ausbildungsvertrag) angeben! Sie dürfen keinen Professionalisierungsvertrag haben;
  • Für das Imagine R Junior-Paket ein Identitätsnachweis ;
  • Ein Zahlungsmittel.

Abonnieren Sie zum ersten Mal ein Imagine R-Paket: das Video-Tutorial!

Um dieses Video ansehen zu können, sollten Sie

Erneuern Sie ein Imagine R-Paket: das Video-Tutorial!

Um dieses Video ansehen zu können, sollten Sie

Was sind die Vorteile meines imagine R-Passes?

Das Imagine R-Paket ist mehr als ein Schlüssel, um sich überall und unbegrenzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Ile-de-France fortzubewegen, sondern bietet auch Zugang zu Engagement, Zuhören und Kultur :

... imagine R begleitet junge Menschen auf ihrer Suche nach Sinn, Entdeckung, Überraschungen und Erfahrungen!