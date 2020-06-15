Imagine R 2025-2026 Paket: Online-Abonnement

Was sind die Vorteile meines imagine R-Passes?

Das Imagine R-Paket ist mehr als ein Schlüssel, um sich überall und unbegrenzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Ile-de-France fortzubewegen, sondern bietet auch Zugang zu Engagement, Zuhören und Kultur :

... imagine R begleitet junge Menschen auf ihrer Suche nach Sinn, Entdeckung, Überraschungen und Erfahrungen!