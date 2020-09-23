Start der zweiten Ausgabe der Travellers Information Challenge

Gesundheitliche Fragen

Die aktuelle Pandemie hat das Nutzerverhalten verändert und neue Verkehrsnutzungen eingeführt. Es ist jetzt wichtig, Lösungen anzubieten, die an die Gesundheitssituation auf unseren Reisen angepasst sind (Regulierung des Wohlstands, Distanzierung usw.), aber auch die langfristige körperliche Aktivität und das aktive Leben in der Stadt zu fördern.

Umweltfragen

Die Mobilität von morgen soll grüner sein und ein kollektives Bewusstsein für die Umweltauswirkungen unserer täglichen Mobilitätsentscheidungen begleiten: Entwicklung einer verantwortungsvollen Mobilität aus Sicht des Nutzers (Bewusstsein für die Umweltauswirkungen der Mobilität), aber auch für die Produzenten digitaler Dienste (Ökodesign digitaler Dienste).

Soziales

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die Solidarität zwischen den Nutzern zu mobilisieren, um den Zugang zu Informationen und Menschen mit Reisebeschränkungen zu verbessern.