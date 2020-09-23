Start der zweiten Ausgabe der Travellers Information Challenge
Vorstellung der Fahrgastinformations-Challenge 2020: Verantwortungsvolle Mobilität
Die 2019 in Zusammenarbeit mit der Region Île-de-France ins Leben gerufene Île-de-France Mobilités Voyageurs Information Challenge steht allen Akteuren offen, die innovative und konkrete Lösungen (Start-ups, KMU, Mobilitätsakteure usw.) für Fragen der Fahrgastinformation anbieten möchten.
Das Thema der Ausgabe 2020 lautet verantwortungsvolle Mobilität und bietet den Kandidaten die Möglichkeit, an Lösungen zu arbeiten, die aktuelle gesundheitliche, soziale und ökologische Herausforderungen angehen und den Erwartungen der Reisenden in Bezug auf Informationen so gut wie möglich entsprechen.
Am 6. Oktober 2020 wurde ein Auftakttag für die Challenge organisiert. Dieses Highlight war eine Gelegenheit, den anwesenden Kandidaten die Probleme und Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Thema sowie die Modalitäten zu erläutern.
Die Gewinner der Ausgabe 2020 erhalten einen Zuschuss und engagierte Unterstützung, um die Entwicklung ihrer Lösung durch ein Experiment im Ile-de-France-Netzwerk fortzusetzen.
Gesundheitliche Fragen
Die aktuelle Pandemie hat das Nutzerverhalten verändert und neue Verkehrsnutzungen eingeführt. Es ist jetzt wichtig, Lösungen anzubieten, die an die Gesundheitssituation auf unseren Reisen angepasst sind (Regulierung des Wohlstands, Distanzierung usw.), aber auch die langfristige körperliche Aktivität und das aktive Leben in der Stadt zu fördern.
Umweltfragen
Die Mobilität von morgen soll grüner sein und ein kollektives Bewusstsein für die Umweltauswirkungen unserer täglichen Mobilitätsentscheidungen begleiten: Entwicklung einer verantwortungsvollen Mobilität aus Sicht des Nutzers (Bewusstsein für die Umweltauswirkungen der Mobilität), aber auch für die Produzenten digitaler Dienste (Ökodesign digitaler Dienste).
Soziales
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die Solidarität zwischen den Nutzern zu mobilisieren, um den Zugang zu Informationen und Menschen mit Reisebeschränkungen zu verbessern.
Anmeldung zur Travelling Information Challenge und nützliche Dokumente
Sie haben bis zum 6. November um 23:59 Uhr Zeit, Ihre Bewerbung für die Challenge über das unten zugängliche Formular einzureichen.
Brauchen Sie Hilfe? Sie können die FAQ konsultieren, die aufgrund der Fragen der Teilnehmer des Informationstreffens aktualisiert wurden:
Sie konnten nicht am Kick-off-Meeting teilnehmen? Keine Sorge, Sie können sich das Video ansehen:
Die Gewinner der Voyageurs Information Challenge 2020 wurden am 08.12.2020 bekannt gegeben, gehen Sie zu dieser Seite, um mehr zu erfahren:
Erfahren Sie mehr über die vorherige Ausgabe: