Ähnliche Nachrichten

Anlässlich des Valentinstags 2023 bietet Ihnen Ihr Busnetz von Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Grand Melun die Möglichkeit, Ihre Erklärungen tagsüber am 14. Februar auf Bildschirmen in Fahrzeugen zu übertragen .

WIE MACHE ICH DAS?

Es ist ganz einfach, senden Sie uns eine private Nachricht auf Twitter @Melun_IDFM:

> Ihr Vorname

> Vorname des Empfängers

> Die zu sendende Nachricht (max. 200 Zeichen)*

> Die betroffene Buslinie

>>> Vor dem 9. Februar 2023

Die ersten 3 Nachrichten, die von jeder Zeile empfangen werden, werden gesendet und Sie erhalten eine Bestätigung per Private Nachricht über die tatsächliche Veröffentlichung.

*Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten abzulehnen, die als unangemessen erachtet werden.