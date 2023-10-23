Ähnliche Nachrichten

Jeden Abend ab 22 Uhr haben Sie die Möglichkeit, Ihren Busfahrer zu bitten, Sie so nah wie möglich an Ihrem Ziel zwischen zwei Bushaltestellen anzuhalten.

Warum zwischen zwei Bushaltestellen anhalten?

Dies hilft, das Gefühl der Unsicherheit zu bekämpfen, das abends und nachts zu spüren ist, wenn es nicht beruhigend ist, alleine auf menschenleeren Straßen zu fahren.

Es kann Sie auch näher an Ihr Ziel bringen und somit Ihre Gehzeit zu später Stunde verkürzen.

Wo kann ich aussteigen?

Die gewünschte Haltestelle muss sich auf der Strecke der Linie zwischen zwei Haltepunkten befinden.

Es liegt dann am Fahrer, den genauen Ausstiegsort zu bestimmen, natürlich so nah wie möglich an Ihrem Ziel, aber auch gut beleuchtet, mit guter Sicht und einem Fußgängerweg in der Nähe.

Wie gebe ich an, wo ich aussteigen möchte?

Alles, was Sie tun müssen, ist, den Fahrer zu warnen, wenn Sie in den Bus einsteigen. Er wird Ihnen dann den besten Platz vorschlagen, um sicher aus dem Bus auszusteigen.