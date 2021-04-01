Ähnliche Nachrichten

Ab dem 12. April 2021 entwickelt sich Ihr Busnetz mit der Ankunft der Straßenbahn T9 weiter!

Neue Nummern, neue Routen, neue Frequenzen, neue Fahrpläne: Ihr Busnetz verändert sich im Val-de-Marne.

Eine neue Nummerierung, die die Ankunft der Straßenbahn T9 begleitet

  • Ihre Zeile 9 wird zu Zeile 282
  • Ihre Zeile 8 wird zu Zeile 480
  • Ihre Zeile 2 wird zur Linie 482
  • Ihre Linie 3 wird zur Linie 483
  • Ihre LICORNE-Linie behält den gleichen Namen!

Entdecken Sie die neue Route der Linie 482 (alte Linie 2)

Die Linie 482 bedient mehrere neue Haltestellen, darunter:

Karte der Linie 482 (ehemalige Linie 2) - zwischen Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc und Thiais - Belle Epine

Haupthaltestellen der Linie: Belle Epine, Pont de Rungis (RER C), Mairie d'Orly, Gaston Viens (T9), Centre ville de Villeneuve-le-Roi (Place Amédée Soupault), Gare de Villeneuve le Roi, Place Paul Bert, Place Jeanne d'Arc

Die Linie 482 verkehrt von Montag bis Sonntag mit:

  • Montag bis Freitag: von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und alle 30 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc und Mairie d'Orly.
    Zwischen 10 und 19.30 Uhr bringt Sie ein Bus alle 30 Minuten zum Einkaufszentrum Belle Epine in Thiais.
  • Samstag: von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 30 Minuten bis 1 Uhr
  • Sonn- und Feiertage: von 8 bis 20 Uhr

Das ganze Jahr über gelten die gleichen Zeitpläne!

Laden Sie den Fahrplan für 482 herunter

Linie 480 (ehemalige Linie 8): Busse alle 30 Minuten, täglich, ganzjährig, bis Mitternacht 30

Zwischen dem Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges und dem Flughafen Orly verkehrt die Linie 480 (ehemalige Linie 8) nun den ganzen Tag von 5:30 bis 00:30 Uhr mit einer identischen Frequenz von 30 Minuten.

Die Fahrpläne sind das ganze Jahr über gleich!

Laden Sie den Fahrplan für 480 herunter

Haupthaltestellen der Linie 480: Flughafen Orly, Porte de l'Essonne (T7), Gare d'Ablon (RER C), Lycée Brassens, Raoul Delattre, Gare de Villeneuve-Saint-Georges

Linie 483 (ehemalige Linie 483): Busse bis 1:30 Uhr freitags und samstags

Ab dem 12. April verkehrt die Linie 483 später am Freitag- und Samstagabend mit:

  • Vom Bahnhof Choisy-le-Roi zusätzliche Abfahrten um 1:02, 1:22 und 1:42 Uhr
  • Vom Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges gibt es zusätzliche Abfahrten um 1:02, 1:22 und 1:42 Uhr!
Laden Sie den Fahrplan für 483 herunter

Gare de Choisy-le-Roi, Rouget de Lisle (T9), Lycée de Thiais, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly (Haltestelle JJ Rousseau), Gare d'Orly, Place COlonel Beltrame, Place Amédée Soupault, Lycée Brassens, Gare de Villeneuve-Saint-Georges

Ab Montag, den 12. April gelten neue Fahrpläne für Ihre Linien 282 (ehemalige Linie 9) und Ihre LICORNE-Linie

Laden Sie den Fahrplan der Linie 282 herunter
Laden Sie den LICORNE-Fahrplan herunter
Reorganisation der Buslinien 282, 480, 482, 483 und Unicorn

