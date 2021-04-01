Ähnliche Nachrichten

Linie 480 (ehemalige Linie 8): Busse alle 30 Minuten, täglich, ganzjährig, bis Mitternacht 30

Zwischen dem Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges und dem Flughafen Orly verkehrt die Linie 480 (ehemalige Linie 8) nun den ganzen Tag von 5:30 bis 00:30 Uhr mit einer identischen Frequenz von 30 Minuten.

Die Fahrpläne sind das ganze Jahr über gleich!