Ähnliche Nachrichten

Eine neue Nummerierung, die die Ankunft der Straßenbahn T9 begleitet
- Ihre Zeile 9 wird zu Zeile 282
- Ihre Zeile 8 wird zu Zeile 480
- Ihre Zeile 2 wird zur Linie 482
- Ihre Linie 3 wird zur Linie 483
- Ihre LICORNE-Linie behält den gleichen Namen!
Entdecken Sie die neue Route der Linie 482 (alte Linie 2)
Die Linie 482 bedient mehrere neue Haltestellen, darunter:
- Rathaus von Orly
- Rungis-Brücke (RER C)
- Das Einkaufszentrum Belle Epine mit den Haltestellen Belle Epine Nord und Belle Epine Sud
Haupthaltestellen der Linie: Belle Epine, Pont de Rungis (RER C), Mairie d'Orly, Gaston Viens (T9), Centre ville de Villeneuve-le-Roi (Place Amédée Soupault), Gare de Villeneuve le Roi, Place Paul Bert, Place Jeanne d'Arc
Die Linie 482 verkehrt von Montag bis Sonntag mit:
- Montag bis Freitag: von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und alle 30 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc und Mairie d'Orly.
Zwischen 10 und 19.30 Uhr bringt Sie ein Bus alle 30 Minuten zum Einkaufszentrum Belle Epine in Thiais.
- Samstag: von 5 bis 22 Uhr, 1 Bus alle 30 Minuten bis 1 Uhr
- Sonn- und Feiertage: von 8 bis 20 Uhr
Das ganze Jahr über gelten die gleichen Zeitpläne!
Linie 480 (ehemalige Linie 8): Busse alle 30 Minuten, täglich, ganzjährig, bis Mitternacht 30
Zwischen dem Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges und dem Flughafen Orly verkehrt die Linie 480 (ehemalige Linie 8) nun den ganzen Tag von 5:30 bis 00:30 Uhr mit einer identischen Frequenz von 30 Minuten.
Die Fahrpläne sind das ganze Jahr über gleich!
Haupthaltestellen der Linie 480: Flughafen Orly, Porte de l'Essonne (T7), Gare d'Ablon (RER C), Lycée Brassens, Raoul Delattre, Gare de Villeneuve-Saint-Georges
Linie 483 (ehemalige Linie 483): Busse bis 1:30 Uhr freitags und samstags
Ab dem 12. April verkehrt die Linie 483 später am Freitag- und Samstagabend mit:
- Vom Bahnhof Choisy-le-Roi zusätzliche Abfahrten um 1:02, 1:22 und 1:42 Uhr
- Vom Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges gibt es zusätzliche Abfahrten um 1:02, 1:22 und 1:42 Uhr!
Gare de Choisy-le-Roi, Rouget de Lisle (T9), Lycée de Thiais, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly (Haltestelle JJ Rousseau), Gare d'Orly, Place COlonel Beltrame, Place Amédée Soupault, Lycée Brassens, Gare de Villeneuve-Saint-Georges
Ab Montag, den 12. April gelten neue Fahrpläne für Ihre Linien 282 (ehemalige Linie 9) und Ihre LICORNE-Linie