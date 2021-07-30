Ähnliche Nachrichten

Ab dem 1. August ändern Ihre Buslinien in Le Mantois die Koordinaten!

Die Netze Tam und Combus weichen einem einheitlichen Netz, um das Gebiet besser bedienen zu können. Profitieren Sie auch von einer verbesserten Fahrgastinformation dank der neuen Kontaktmöglichkeiten von Île-de-France Mobilités!

Benötigen Sie Informationen zu Ihren Leitungen? So erreichen Sie uns!

Ab dem 1. August neue Kommunikationsmöglichkeiten:

  • die Anwendung Île-de-France Mobilités
  • Die Website iledefrance-mobilites.fr
  • Der Twitter-Account@mantois_IDFM
  • telefonisch unter 01 30 94 77 77

Es ist jetzt möglich, sich über die Neuigkeiten Ihrer Buslinien in Le Mantois in dieser Rubrik "Nachrichten" des Regionalportals Île-de-France Mobilités, in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités oder auf dem Twitter-Account zu informieren, @mantois_idfm ab dem 1. August: neue Fahrpläne, Umleitungen, Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Mobilität in der Region... Unsere Agenten können alle Ihre Fragen beantworten.

Bis bald auf unseren Mantois-Linien!

