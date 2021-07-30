Ähnliche Nachrichten

Es ist jetzt möglich, sich über die Neuigkeiten Ihrer Buslinien in Le Mantois in dieser Rubrik "Nachrichten" des Regionalportals Île-de-France Mobilités, in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités oder auf dem Twitter-Account zu informieren, @mantois_idfm ab dem 1. August: neue Fahrpläne, Umleitungen, Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Mobilität in der Region... Unsere Agenten können alle Ihre Fragen beantworten.

Bis bald auf unseren Mantois-Linien!