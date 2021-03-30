Ähnliche Nachrichten

Treffen Sie unsere Informationsagenten!

Um Sie so gut wie möglich über die neuen Funktionen zu informieren, die am 12. April auf Ihren Buslinien eingeführt werden, werden unsere Informationsagenten an mehreren emblematischen Orten Ihres Netzwerks anwesend sein:

an der Haltestelle Gaston Viens:

an der Haltestelle Rouget de Lisle:

Montag, 29. März von 15 bis 18 Uhr / Dienstag, 30. März von 7 bis 10 Uhr / Mittwoch, 7. April von 7 bis 10 Uhr und Donnerstag, 8. April von 15 bis 18 Uhr

auf dem Markt von Villeneuve-le-Roi: Sonntag, 4. April von 8 bis 13 Uhr, in der Rue du Général de Gaulle 63

am Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges: Donnerstag, 8. April von 7 bis 10 Uhr

Neue Busse

Ihnen stehen alle neuen Fahrpläne des Busnetzes zur Verfügung: