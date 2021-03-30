Ähnliche Nachrichten

Treffen Sie unsere Informationsagenten!
Um Sie so gut wie möglich über die neuen Funktionen zu informieren, die am 12. April auf Ihren Buslinien eingeführt werden, werden unsere Informationsagenten an mehreren emblematischen Orten Ihres Netzwerks anwesend sein:
- an der Haltestelle Gaston Viens:
Mittwoch, 31. März von 15 bis 18 Uhr / Freitag, 2. April von 7 bis 10 Uhr / Dienstag, 6. Varil von 15 bis 18 Uhr / Freitag, 9. April von 15 bis 18 Uhr.
- an der Haltestelle Rouget de Lisle:
Montag, 29. März von 15 bis 18 Uhr / Dienstag, 30. März von 7 bis 10 Uhr / Mittwoch, 7. April von 7 bis 10 Uhr und Donnerstag, 8. April von 15 bis 18 Uhr
- auf dem Markt von Villeneuve-le-Roi: Sonntag, 4. April von 8 bis 13 Uhr, in der Rue du Général de Gaulle 63
- am Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges: Donnerstag, 8. April von 7 bis 10 Uhr
Neue Busse
Ihnen stehen alle neuen Fahrpläne des Busnetzes zur Verfügung:
Einhaltung der Gesundheitsanweisungen
Die Implementierung dieses Geräts unterliegt der strikten Einhaltung der Gesundheitsanweisungen. Den Agenten steht hydroalkoholisches Gel zur Verfügung.
Wir erinnern Sie daran, dass das Tragen einer Maske, die Nase und Mund bedeckt, in allen Gemeinden des Val-de-Marne obligatorisch ist.