Ähnliche Nachrichten

Die Verkehrswarnung ermöglicht es Ihnen, in Echtzeit über den Status Ihres Netzwerkverkehrs, aber auch über bevorstehende Abweichungen informiert zu werden.
Es ermöglicht Ihnen, Ihre Reisen zu antizipieren oder bei ungeplanten Störungen eine alternative Verschiebungslösung zu finden.
Um sich anzumelden, ist es ganz einfach:
1/ Erstellen Sie Ihr Konto , damit Ihre Zeilen in "Favoriten" erscheinen
2/ Wählen Sie in der App oder auf der Website Île-de-France Mobilités Ihre Linie im Abschnitt ME ME VERSCHIEBEN > Fahrpläne
3/ Klicken Sie auf die kleine "Alarm"-Glocke
4/ Sie können auch die Tage und Uhrzeiten festlegen, an denen Ihre Warnungen empfangen werden