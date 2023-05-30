Ähnliche Nachrichten

Anlässlich des Weltfahrradtags 2023 , der am Samstag, den 3. Juni, stattfindet, lädt Sie Ihr Busnetz von Île-de-France Mobilités im Montmorency-Tal ein, unsere Teams am Mittwoch, den 7. Juni von 16:00 bis 19:00 Uhr im Bahnhof Enghien-les-Bains zu treffen.

Ein platter Reifen oder ein entgleistes Fahrrad? Bringen Sie Ihr Fahrrad zu unserem Fahrradreparaturstand.

Die Gelegenheit, sich mit unseren Teams auszutauschen, um das gesamte Angebot an sanfter Mobilität in der Region und die von Île-de-France Mobilités angebotenen Dienstleistungen in Bezug auf umweltfreundlicheres Reisen zu entdecken.

Warten Sie nicht länger! Wir sehen uns am Mittwoch, den 7. Juni von 16:00 bis 19:00 Uhr im Bahnhof Enghien-les-Bains.

Kostenlose Fahrradwartung und -diagnose von 16:00 bis 19:00 Uhr durch Solicycle.

Für weitere Informationen oder Fragen besuchen Sie den Twitter-Account: @Mtmorency_IDFM.