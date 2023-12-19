Ähnliche Nachrichten

Ab dem 1. Januar 2024 finden Sie die Neuigkeiten Ihrer Linien in der Region Centre und Sud Yvelines auf Ihrer lokalen Nachrichtenseite auf der Website von Île-de-France Mobilités

Ihre Kontakte ändern sich, aber Ihre Linien bleiben!

Um die Nachrichten zu verfolgen und über Ihre Linien des Territoriums Centre und Sud Yvelines auf dem Laufenden zu bleiben:

Treten Sie unserem X-Account (ex-Twitter) bei @CSYvelines_IDFM

Verfolgen Sie die Nachrichten auf iledefrance-mobilites.fr > Nachrichten > 78 > Centre et Sud Yvelines

Telefonisch unter 01 34 57 57 57

Um Ihr Ticket per SMS zu kaufen, senden Sie CSY an 93100

Um alle Informationen zu Ihren Buslinien in der Region Centre und Sud Yvelines zu finden, gehen Sie zu iledefrance-mobilites.fr

So berechnen Sie eine Fahrt:

Fortbewegung > Reiseroute

So finden Sie die Fahrpläne:

Bewegen Sie sich > Fahrpläne > Wählen Sie eine Linie

So verfolgen Sie lokale Nachrichten (nur auf der Website):