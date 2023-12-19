Ähnliche Nachrichten

Ab dem 1. Januar 2024 finden Sie die Neuigkeiten Ihrer Linien in der Region Centre und Sud Yvelines auf Ihrer lokalen Nachrichtenseite auf der Website von Île-de-France Mobilités
Ihre Kontakte ändern sich, aber Ihre Linien bleiben!
Um die Nachrichten zu verfolgen und über Ihre Linien des Territoriums Centre und Sud Yvelines auf dem Laufenden zu bleiben:
- Treten Sie unserem X-Account (ex-Twitter) bei @CSYvelines_IDFM
- Verfolgen Sie die Nachrichten auf iledefrance-mobilites.fr > Nachrichten > 78 > Centre et Sud Yvelines
- Telefonisch unter 01 34 57 57 57
- Um Ihr Ticket per SMS zu kaufen, senden Sie CSY an 93100
Um alle Informationen zu Ihren Buslinien in der Region Centre und Sud Yvelines zu finden, gehen Sie zu iledefrance-mobilites.fr
So berechnen Sie eine Fahrt:
- Fortbewegung > Reiseroute
So finden Sie die Fahrpläne:
- Bewegen Sie sich > Fahrpläne > Wählen Sie eine Linie
So verfolgen Sie lokale Nachrichten (nur auf der Website):
- Nachrichten > 78 > Centre und Sud Yvelines
Welche Linien sind betroffen?
- Alle ehemaligen Transdev Rambouillet-Linien
- Transdev Houdan-Linien 2, 9, 13, 17, 21, 22, 31, 35, 38, 40, 41, 45, 48, 51, 55, 60, 61, 65, 67 und 67D
- Transdev CSO-Linien 1, 2, 23 und 27
- Transdev Ecquevilly Linien 14, 17S, 28, 38, 41, 170, 171, 172, 511 und 512
- Keolis Linie N145
- Linie 403 von Francilité Saint Quentin
- Linien 36-15, 39-02, 39-07 (A-B-C-D), 39-10, 39-13, 39-17, 39-18, 39-27, 39-28 (A-B-C-D-E-F), 39-35 (A-B), 39-36, 39-38, 39-003, 39-29 (1-2-3-4), 39-30 (A-B-C-D), 39-31, 39-103, 39-203, 39-303, 39-403 und NAV BEL AIR von SAVAC
- Linien B, FA, M, P, Q, V, 5, 7, 12, 14 und 19 von Hourtoule
Liste der bedienten Gemeinden und Agglomerationen: Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires, Communauté de Communes Cœur d'Yvelines, Communauté de Communes Gally Mauldre, Communauté de Communes Haute Vallée de Chevreuse, Communauté de Communes du Pays Houdanais, Communauté de Communes du Pays de Limours, Communauté d'Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise.