Ähnliche Nachrichten

Ab dem 4. September 2023 ändert Île-de-France Mobilités das Busangebot auf dem Gebiet von Grand Melun. Dieses neue Angebot ist Teil des Programms zur Entwicklung des Busangebots auf regionaler Ebene.
Neue, bequemere Routen
Linie 3607:
- Die Linien C und N werden der Einfachheit halber zur Linie 3607.
- Bessere Anbindung an das Gewerbegebiet Vaux-le-Pénil mit einem Bus alle 15 Minuten von Montag bis Freitag von 5:30 bis 9:30 Uhr und von 16:00 bis 19:30 Uhr.
- Eine Frequenz, die zwischen der Haltestelle "Péguy" und dem Bahnhof Melun bei 30 Minuten gehalten wird.
- Die Endstation der Linie befindet sich nun an der Haltestelle "Vaux Pleins Vents".
Linie 3610:
- Eine neue einfache und direkte Verbindung zwischen dem Stadtzentrum und dem Bahnhof Melun sowie den Gemeinden Vaux-le-Pénil und Livry-sur-Seine.
- Bessere Anbindung an den Bahnhof Livry-sur-Seine und die südlichen Stadtteile von Vaux-le-Pénil
- Busse das ganze Jahr über, alle 30 Minuten von 6:15 bis 8:45 Uhr zum Bahnhof Melun und von 17:45 bis 19:45 Uhr vom Bahnhof und stündlich außerhalb der Stoßzeiten.
- Ein Bus stündlich am Samstag von 6 bis 19.30 Uhr.
Linie 3613:
- Die Linie T wird zur Linie 3613 mit einer neuen Endstation an der Haltestelle "Centre commercial de Rubelles".
- Ein Bus alle 30 Minuten von 6 bis 9.30 Uhr und von 16.30 bis 20.30 Uhr.
- Ein neuer Service mit dem Tertre de Chérisy.
Das Angebot Ihrer Linien, das besser an Ihre täglichen Fahrten angepasst ist
Linie 3605:
- Genießen Sie von Montag bis Freitag von 5:30 bis 20 Uhr alle 15 Minuten einen Bus.
Linie 3608:
- Der direkte Service zwischen Vaux-le-Pénil und dem Bahnhof Melun wird morgens mit 3 zusätzlichen Busfahrten verstärkt.
Linie 3611:
- Keine Busse mehr zwischen 6:30 und 9 Uhr und 17 und 19:30 Uhr, zwischen dem Ökoviertel Woodi und dem Bahnhof Melun mit 12 zusätzlichen Fahrten.