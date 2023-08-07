Ähnliche Nachrichten

Ab dem 4. September 2023 gibt es Neuigkeiten auf dem Gebiet von Grand Melun!

Finden Sie im Detail Ihre Änderungen des Schulbeginns auf dem Gebiet von Grand Melun

Ab dem 4. September 2023 ändert Île-de-France Mobilités das Busangebot auf dem Gebiet von Grand Melun. Dieses neue Angebot ist Teil des Programms zur Entwicklung des Busangebots auf regionaler Ebene.

Neue, bequemere Routen

Linie 3607:

  • Die Linien C und N werden der Einfachheit halber zur Linie 3607.
  • Bessere Anbindung an das Gewerbegebiet Vaux-le-Pénil mit einem Bus alle 15 Minuten von Montag bis Freitag von 5:30 bis 9:30 Uhr und von 16:00 bis 19:30 Uhr.
  • Eine Frequenz, die zwischen der Haltestelle "Péguy" und dem Bahnhof Melun bei 30 Minuten gehalten wird.
  • Die Endstation der Linie befindet sich nun an der Haltestelle "Vaux Pleins Vents".
3607 Linienplan

Linie 3610:

  • Eine neue einfache und direkte Verbindung zwischen dem Stadtzentrum und dem Bahnhof Melun sowie den Gemeinden Vaux-le-Pénil und Livry-sur-Seine.
  • Bessere Anbindung an den Bahnhof Livry-sur-Seine und die südlichen Stadtteile von Vaux-le-Pénil
  • Busse das ganze Jahr über, alle 30 Minuten von 6:15 bis 8:45 Uhr zum Bahnhof Melun und von 17:45 bis 19:45 Uhr vom Bahnhof und stündlich außerhalb der Stoßzeiten.
  • Ein Bus stündlich am Samstag von 6 bis 19.30 Uhr.
Linienplan 3610

Linie 3613:

  • Die Linie T wird zur Linie 3613 mit einer neuen Endstation an der Haltestelle "Centre commercial de Rubelles".
  • Ein Bus alle 30 Minuten von 6 bis 9.30 Uhr und von 16.30 bis 20.30 Uhr.
  • Ein neuer Service mit dem Tertre de Chérisy.
Linienplan 3613

Das Angebot Ihrer Linien, das besser an Ihre täglichen Fahrten angepasst ist

Linie 3605:

  • Genießen Sie von Montag bis Freitag von 5:30 bis 20 Uhr alle 15 Minuten einen Bus.
Linienplan 3605

Linie 3608:

  • Der direkte Service zwischen Vaux-le-Pénil und dem Bahnhof Melun wird morgens mit 3 zusätzlichen Busfahrten verstärkt.
Linienplan 3608

Linie 3611:

  • Keine Busse mehr zwischen 6:30 und 9 Uhr und 17 und 19:30 Uhr, zwischen dem Ökoviertel Woodi und dem Bahnhof Melun mit 12 zusätzlichen Fahrten.
Linienplan 3611

Hier erfahren Sie alles, was es Neues auf Ihren Buslinien gibt

