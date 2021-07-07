Ähnliche Nachrichten

Auf der Linie 37 in der Stadt Montmagny werden 4 neue Haltestellen bedient, um Ihnen den Zugang zur Universität Sorbonne-Paris-Nord und zum Einkaufszentrum Les Sablons zu ermöglichen.
Die Haltestelle "Gare d'Epinay-Villetaneuse" wird in "Les Arcades" umbenannt, und die Haltestellen "Pont TLN" und "Chapelle Sainte-Thérèse" werden nicht mehr bedient, Sie können sich auf die Haltestellen "Gare d'Épinay-Villetaneuse" und "08 Mai 45" beziehen.
Karte der neuen Route der Linie 37 zwischen Gare d'Epinay sur Seine und Les Flanades T5: 1 Haltestelle wird geändert: "Gare d'Epinay-Villetaneuse" wird in "Les Arcades" umbenannt und vier neue Haltestellen werden bedient: "Gare d'Epinay-Villetaneuse", "Les Sablons", "Avenue du Maroc - Université" und "Centre Commercial Les Sablons", die Haltestellen "Pont TLN" und "Chapelle Sainte Thérèse" werden gestrichen.