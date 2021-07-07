Ähnliche Nachrichten

Auf der Linie 37 in der Stadt Montmagny werden 4 neue Haltestellen bedient, um Ihnen den Zugang zur Universität Sorbonne-Paris-Nord und zum Einkaufszentrum Les Sablons zu ermöglichen.

Die Haltestelle "Gare d'Epinay-Villetaneuse" wird in "Les Arcades" umbenannt, und die Haltestellen "Pont TLN" und "Chapelle Sainte-Thérèse" werden nicht mehr bedient, Sie können sich auf die Haltestellen "Gare d'Épinay-Villetaneuse" und "08 Mai 45" beziehen.