Ähnliche Nachrichten

Erklären Sie Ihre Liebe im Bus zum Valentinstag

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Anlässlich des Valentinstags 2024 bietet Ihnen Ihr Busnetz von Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Grand Melun an, Ihre Erklärungen tagsüber am 14. Februar auf Bildschirmen in Fahrzeugen zu übertragen.

Wie kann ich teilnehmen?

Es ist ganz einfach, senden Sie uns vor dem 9. Februar 2024 in einer privaten Nachricht auf X (ex-Twitter) @Melun_IDFM :

  • Ihr Vorname
  • Vorname des Empfängers
  • Die zu sendende Nachricht (max. 200 Zeichen)*
  • Die betroffene Buslinie

Die ersten 3 Nachrichten, die von jeder Zeile empfangen werden, werden gesendet und Sie erhalten eine Bestätigung per Private Nachricht über die tatsächliche Veröffentlichung.

*Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten abzulehnen, die als unangemessen erachtet werden.

Um alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, gehen Sie zu unserem X-Konto (ex-Twitter): @Melun_IDFM

