Ähnliche Nachrichten

Wie kann ich teilnehmen?

Es ist ganz einfach, senden Sie uns vor dem 9. Februar 2024 in einer privaten Nachricht auf X (ex-Twitter) @Melun_IDFM :

Ihr Vorname

Vorname des Empfängers

Die zu sendende Nachricht (max. 200 Zeichen)*

Die betroffene Buslinie

Die ersten 3 Nachrichten, die von jeder Zeile empfangen werden, werden gesendet und Sie erhalten eine Bestätigung per Private Nachricht über die tatsächliche Veröffentlichung.

*Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten abzulehnen, die als unangemessen erachtet werden.

Um alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, gehen Sie zu unserem X-Konto (ex-Twitter): @Melun_IDFM