Ähnliche Nachrichten

Wie kann ich teilnehmen?
Es ist ganz einfach, senden Sie uns vor dem 9. Februar 2024 in einer privaten Nachricht auf X (ex-Twitter) @Melun_IDFM :
- Ihr Vorname
- Vorname des Empfängers
- Die zu sendende Nachricht (max. 200 Zeichen)*
- Die betroffene Buslinie
Die ersten 3 Nachrichten, die von jeder Zeile empfangen werden, werden gesendet und Sie erhalten eine Bestätigung per Private Nachricht über die tatsächliche Veröffentlichung.
*Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten abzulehnen, die als unangemessen erachtet werden.