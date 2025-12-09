Ähnliche Nachrichten

Da die Sicherheit für alle Priorität hat, werden Schulrennen nun mit dem Bus durchgeführt. Alle Schüler werden sitzen und sicher sein. ACHTUNG, DER GÜRTEL IST FÜR ALLE OBLIGATORISCH!

Damit alle Schüler betreut werden können, werden Änderungen vorgenommen (zusätzliche Rennen, Änderungen der Reiserouten...)

Linie 3303:

Schaffung von 2 neuen Schulrennen, eine Synchronisation ab 7:50 Uhr von Zac des Tournesols und ein Rennen ab 8:33 Uhr von der Haltestelle Les Bordes, die den Bahnhof und das Triolet College bedienen wird, um später zum E. Triolet College zurückzukehren.

Änderung des Schullaufs um 16:20 Uhr: Schüler des Elsa Triolet College, die in Esmans und La Brosse Montceaux leben, müssen die Linie 3310 nehmen (Abfahrt 16:20 Uhr vom College)

Abschaffung der Schulläufe von 12:25 und 17:12 Uhr Abfahrt Gare de Montereau: Die Schüler müssen die Schulläufe der Linie 3315 nehmen

Linie 3304 :

Änderung des Schullaufs um 7:53 Uhr: Schüler, die in Petit Buisson, Gardeloup, Nanon und Merlange wohnen, müssen nun die Linie 3307 nehmen (Abfahrt 7:52 Uhr Petit Buisson)

Schaffung eines Schullaufs um 8:45 Uhr, damit die Schüler später zum Collège P. Eluard und zum Lycée Malraux zurückkehren können.

Linie 3305:

Schaffung von 3 neuen Schulrennen am Abend (Synchronisation) für das Lycée Malraux und das Collège P. Eluard, Rue de la Garenne und Bas Clos.

Linie 3306:

Schaffung eines zusätzlichen Schullaufs am Morgen. Alle Routen wurden geändert. Es wird keine Korrespondenz mehr im Rathaus von Marolles sur Seine geben.

Ersatz der Schulfahrten von 12:55 und 15:55 Uhr am Mittwoch durch TàD Est (-> Reservierungen auf https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ oder über die TàD Ile-de-France Mobilités-App)

Linie 3307 :

Erstellung von 2 neuen Schulrennen (Synchronisation) am Abend für das Lycée Malraux und das Collège P. Eluard.

Ersatz der Schulfahrten um 17:10 und 16:00 Uhr ab Forges Bourg durch TàD Ouest (-> Reservierungen auf https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ oder über die TàD Ile-de-France Mobilités-App)

Linie 3310:

Schaffung eines zusätzlichen direkten Rennens für das Lycée A. Malraux und Schaffung eines neuen Rennens, damit die Schüler später in ihre Schulen zurückkehren können.

Schaffung eines neuen Schullaufs um 16:20 Uhr vom E. Triolet College (bisher auf der Linie 3303 bedient)

Änderung des Rennens um 17:25 Uhr vom Lycée G. Eiffel. Die Schüler von Gustave Eiffel müssen die Linie 3315 nehmen, um am Gare de Montereau umzusteigen. Für dieses Rennen wird eine Synchronisation erstellt und die Routen werden geändert.

Linie 3315: