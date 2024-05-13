Ähnliche Nachrichten

Am Montag, den 20. Mai, startet die erste Validations Challenge für reisende Kunden mit Tickets für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu gewinnen!

Versuchen Sie vom 20. Mai bis 9. Juni 2024, das Ziel von 520.000 Validierungen auf Buslinien in Ihrem Gebiet von Sénart zu erreichen (Liste der Sénart-Linien).

In ticket Informationen wurden über 3 Wochen im März 500.000 Validierungen gezählt.